Пострадавшие от наводнения курганцы отсудили выплату по 75 тысяч рублей

Прокуратура города Кургана помогла двум жителям микрорайона Черемухово получить выплату за утрату имущества первой необходимости в период паводка 2024 года. Суд вынес решение о выплате мужчине и его сыну по 75 тысяч рублей каждому, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.
«Дом по улицы Набережная в микрорайоне Черемухово города Кургана, где проживала семья из четырех человек, оказался затоплен. Пострадавшие утратили имущество: холодильник, газовая плита, шкаф для посуды, диван, насос для подачи воды, котел отопительный (переносная печь). Главе семьи и его сыну в назначении выплаты финансовой помощи было отказано в связи с неустановлением факта утраты имущества первой необходимости. При этом его супруга и дочь указанную помощь получили», — указано в сообщении ведомства.
Мужчина пожаловался в прокуратуру. Суд обязал департамент предоставить выплату в связи с частичной утратой имущества первой необходимости в размере 75 000 рублей каждому. Ранее URA.RU писало, что из-за рекордного паводка с 8 апреля 2024 года на территории Курганской области был введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне затопления оказались тысячи домов и дачных участков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!