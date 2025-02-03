03 февраля 2025

Пострадавшие от наводнения курганцы отсудили выплату по 75 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Получить выплату курганцам помогла прокуратура
Получить выплату курганцам помогла прокуратура Фото:

Прокуратура города Кургана помогла двум жителям микрорайона Черемухово получить выплату за утрату имущества первой необходимости в период паводка 2024 года. Суд вынес решение о выплате мужчине и его сыну по 75 тысяч рублей каждому, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области. 

«Дом по улицы Набережная в микрорайоне Черемухово города Кургана, где проживала семья из четырех человек, оказался затоплен. Пострадавшие утратили имущество: холодильник, газовая плита, шкаф для посуды, диван, насос для подачи воды, котел отопительный (переносная печь). Главе семьи и его сыну в назначении выплаты финансовой помощи было отказано в связи с неустановлением факта утраты имущества первой необходимости. При этом его супруга и дочь указанную помощь получили», — указано в сообщении ведомства.

Мужчина пожаловался в прокуратуру. Суд обязал департамент предоставить выплату в связи с частичной утратой имущества первой необходимости в размере 75 000 рублей каждому. Ранее URA.RU писало, что из-за рекордного паводка с 8 апреля 2024 года на территории Курганской области был введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне затопления оказались тысячи домов и дачных участков. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура города Кургана помогла двум жителям микрорайона Черемухово получить выплату за утрату имущества первой необходимости в период паводка 2024 года. Суд вынес решение о выплате мужчине и его сыну по 75 тысяч рублей каждому, сообщили в пресс-службе прокуратуры Курганской области.  «Дом по улицы Набережная в микрорайоне Черемухово города Кургана, где проживала семья из четырех человек, оказался затоплен. Пострадавшие утратили имущество: холодильник, газовая плита, шкаф для посуды, диван, насос для подачи воды, котел отопительный (переносная печь). Главе семьи и его сыну в назначении выплаты финансовой помощи было отказано в связи с неустановлением факта утраты имущества первой необходимости. При этом его супруга и дочь указанную помощь получили», — указано в сообщении ведомства. Мужчина пожаловался в прокуратуру. Суд обязал департамент предоставить выплату в связи с частичной утратой имущества первой необходимости в размере 75 000 рублей каждому. Ранее URA.RU писало, что из-за рекордного паводка с 8 апреля 2024 года на территории Курганской области был введен режим чрезвычайной ситуации. В зоне затопления оказались тысячи домов и дачных участков. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...