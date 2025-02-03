03 февраля 2025

Какие дома снесут в частном секторе напротив Заозерного в Кургане. Карта

В Кургане ради комплексной застройки снесут десятки частных домов
© Служба новостей «URA.RU»
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В микрорайоне Мостостроителей снесут десятки частных домов
В микрорайоне Мостостроителей снесут десятки частных домов Фото:
новость из сюжета
Комплексная застройка в Курганской области

В Кургане рядом с Заозерным планируют снести частный сектор под строительство малоэтажных домов. Под демонтаж отправят 24 дома в микрорайоне Мостостроителей. Корреспондент URA.RU подготовил карту с адресами объектов, подлежащих сносу. 

На территории площадью 30 гектаров можно будет строить многоквартирные дома не выше четырех этажей, магазины и общепиты до трех этажей. Объем строительства запланирован на участке не менее 10 тысяч квадратов. 

Список адресов: 

  • микрорайон Мостостроителей 1, 2, 3, 6, 13, 14а, 16, 17, 18, 21, 21/1, 23, 23а, 25, 27, 28, 29, 33, 36, 37, 39, 40, 44, 85.

Ранее URA.RU писало, что власти Кургана отдают под комплексную жилую застройку два частных сектора. Под снос определено порядка 50 домов. Часть из них являются ветхими и заброшенными. В центре Кургана участок под КРТ расположен вблизи уже строящихся жилых комплексов. Жильцы сектора жалуются, что им приходится жить без газа и прочих удобств. 

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В Кургане рядом с Заозерным планируют снести частный сектор под строительство малоэтажных домов. Под демонтаж отправят 24 дома в микрорайоне Мостостроителей. Корреспондент URA.RU подготовил карту с адресами объектов, подлежащих сносу.  На территории площадью 30 гектаров можно будет строить многоквартирные дома не выше четырех этажей, магазины и общепиты до трех этажей. Объем строительства запланирован на участке не менее 10 тысяч квадратов.  Список адресов:  Ранее URA.RU писало, что власти Кургана отдают под комплексную жилую застройку два частных сектора. Под снос определено порядка 50 домов. Часть из них являются ветхими и заброшенными. В центре Кургана участок под КРТ расположен вблизи уже строящихся жилых комплексов. Жильцы сектора жалуются, что им приходится жить без газа и прочих удобств. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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