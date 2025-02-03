В Кургане рядом с Заозерным планируют снести частный сектор под строительство малоэтажных домов. Под демонтаж отправят 24 дома в микрорайоне Мостостроителей. Корреспондент URA.RU подготовил карту с адресами объектов, подлежащих сносу.
На территории площадью 30 гектаров можно будет строить многоквартирные дома не выше четырех этажей, магазины и общепиты до трех этажей. Объем строительства запланирован на участке не менее 10 тысяч квадратов.
Список адресов:
- микрорайон Мостостроителей 1, 2, 3, 6, 13, 14а, 16, 17, 18, 21, 21/1, 23, 23а, 25, 27, 28, 29, 33, 36, 37, 39, 40, 44, 85.
Ранее URA.RU писало, что власти Кургана отдают под комплексную жилую застройку два частных сектора. Под снос определено порядка 50 домов. Часть из них являются ветхими и заброшенными. В центре Кургана участок под КРТ расположен вблизи уже строящихся жилых комплексов. Жильцы сектора жалуются, что им приходится жить без газа и прочих удобств.
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