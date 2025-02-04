Читатели URA.RU собрали сотни тысяч на микрочип мальчику с ДЦП из Екатеринбурга

Мальчику с ДЦП из Екатеринбурга вживят нейростимулятор за 1,7 миллиона рублей

04 февраля 2025 в 15:59 Размер текста - 17 +

Саша родился весом чуть более одного килограмма Фото представлено Светланой Добролюбовой После публикации на сайте URA.RU истории о Саше Добролюбове, мальчике с ДЦП из Екатеринбурга, семье удалось собрать 850 тысяч рублей на нейростимулятор. Операция будет бесплатной, но семья должна была самостоятельно оплатить имплант стоимостью 1,7 миллиона рублей. Половину суммы удалось собрать через фонд, а оставшуюся часть пожертвовали неравнодушные читатели агентства. История многодетной семьи, где один из близнецов Саша страдает ДЦП, появилась на сайте URA.RU 26 января. Тогда мама мальчика Светлана рассказала, что для его лечения требуется нейростимулятор спинного мозга. Операцию оплатят из бюджета, но стоимость устройства — 1 699 500 рублей — семья должна была покрыть самостоятельно. У них не было таких средств, поэтому они обратились в 'Русфонд', который организовал сбор. Когда удалось собрать 850 тысяч, процесс затормозился. Вмешательство журналиста агентства и публикация помогли завершить сбор всего за 10 дней. «Я безмерно счастлива: у моего Саши появилась реальная возможность жить полноценной жизнью и догнать сверстников. Здоровье ребенка — самое важное для любого родителя, и для меня это бесценно. Огромная благодарность 'Русфонду' за помощь и поддержку, а также URA.RU за освещение нашей истории и неравнодушие вашей аудитории», — сказала мама мальчика Светлана Добролюбова. URA.RU благодарит всех, кто поддержал акцию, сделав репост или перечислив средства. Агентство продолжит следить за судьбой юного уральца. Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После публикации на сайте URA.RU истории о Саше Добролюбове, мальчике с ДЦП из Екатеринбурга, семье удалось собрать 850 тысяч рублей на нейростимулятор. Операция будет бесплатной, но семья должна была самостоятельно оплатить имплант стоимостью 1,7 миллиона рублей. Половину суммы удалось собрать через фонд, а оставшуюся часть пожертвовали неравнодушные читатели агентства. История многодетной семьи, где один из близнецов Саша страдает ДЦП, появилась на сайте URA.RU 26 января. Тогда мама мальчика Светлана рассказала, что для его лечения требуется нейростимулятор спинного мозга. Операцию оплатят из бюджета, но стоимость устройства — 1 699 500 рублей — семья должна была покрыть самостоятельно. У них не было таких средств, поэтому они обратились в 'Русфонд', который организовал сбор. Когда удалось собрать 850 тысяч, процесс затормозился. Вмешательство журналиста агентства и публикация помогли завершить сбор всего за 10 дней. «Я безмерно счастлива: у моего Саши появилась реальная возможность жить полноценной жизнью и догнать сверстников. Здоровье ребенка — самое важное для любого родителя, и для меня это бесценно. Огромная благодарность 'Русфонду' за помощь и поддержку, а также URA.RU за освещение нашей истории и неравнодушие вашей аудитории», — сказала мама мальчика Светлана Добролюбова. URA.RU благодарит всех, кто поддержал акцию, сделав репост или перечислив средства. Агентство продолжит следить за судьбой юного уральца. Если вы или ваша семья столкнулись с проблемами в социальной сфере, нуждаетесь в медицинской помощи или оказались в сложной жизненной ситуации, не стесняйтесь обращаться за поддержкой. Автор материалов на URA.RU готов помочь и ждет ваших писем по адресу электронной почты Dzhallatova@ura.ru.