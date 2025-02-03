03 февраля 2025

Замглавы минэкономразвития Пермского края назначена Татьяна Васильева

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Татьяна Васильева заняла кресло замглавы минэкономразвития Пермского края
Татьяна Васильева заняла кресло замглавы минэкономразвития Пермского края Фото:

В Пермском крае бывший руководитель проектного офиса Агентства инвестиционного развития региона Татьяна Васильева назначена заместителем министра экономического развития и инвестиций. Об этом сообщили в ведомстве.

«Заместителем министра экономического развития и инвестиций Пермского края назначена Татьяна Васильева. В ее сферу ответственности вошли такие направления, как развитие института государственно-частного партнерства, в том числе правовое и организационное сопровождение проектов ГЧП, разработка предложений по формированию и условиям реализации инвестиционных проектов, основанных на принципах внебюджетного и смешанного финансирования, развитие моногородов», — говорится в telegram-канале министерства.

Васильева ранее работала руководителем проектного офиса Агентства инвестиционного развития Пермского края. До этого трудилась в компании «Прогноз» и других ИТ-компаниях Перми.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Пермском крае бывший руководитель проектного офиса Агентства инвестиционного развития региона Татьяна Васильева назначена заместителем министра экономического развития и инвестиций. Об этом сообщили в ведомстве. «Заместителем министра экономического развития и инвестиций Пермского края назначена Татьяна Васильева. В ее сферу ответственности вошли такие направления, как развитие института государственно-частного партнерства, в том числе правовое и организационное сопровождение проектов ГЧП, разработка предложений по формированию и условиям реализации инвестиционных проектов, основанных на принципах внебюджетного и смешанного финансирования, развитие моногородов», — говорится в telegram-канале министерства. Васильева ранее работала руководителем проектного офиса Агентства инвестиционного развития Пермского края. До этого трудилась в компании «Прогноз» и других ИТ-компаниях Перми.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...