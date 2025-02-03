Замглавы минэкономразвития Пермского края назначена Татьяна Васильева

В Пермском крае бывший руководитель проектного офиса Агентства инвестиционного развития региона Татьяна Васильева назначена заместителем министра экономического развития и инвестиций. Об этом сообщили в ведомстве.
«Заместителем министра экономического развития и инвестиций Пермского края назначена Татьяна Васильева. В ее сферу ответственности вошли такие направления, как развитие института государственно-частного партнерства, в том числе правовое и организационное сопровождение проектов ГЧП, разработка предложений по формированию и условиям реализации инвестиционных проектов, основанных на принципах внебюджетного и смешанного финансирования, развитие моногородов», — говорится в telegram-канале министерства.
Васильева ранее работала руководителем проектного офиса Агентства инвестиционного развития Пермского края. До этого трудилась в компании «Прогноз» и других ИТ-компаниях Перми.
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