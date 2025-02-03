03 февраля 2025

Департамент мэрии Перми ищет нового начальника отдела по туризму

© Служба новостей «URA.RU»
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Заработать начальником можно до 60 тысяч рублей в месяц
Заработать начальником можно до 60 тысяч рублей в месяц Фото:

Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми ищет начальника отдела по туризму. Соответствующая вакансия размещена на сайте HeadHunter.

«Требуется начальник отдела туризма. Зарплата — до 60 тысяч рублей в месяц на руки. Требования — высшее образование, знание федерального и регионального законодательства», — говорится в описании вакансии. От кандидата на должность также требуют умений эффективно планировать свою работу, системно решать задачи и оперативно реализовывать управленческие решения.

Корреспондент URA.RU позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. Там ответили, что вакансия размещена «в связи с увольнением действующего руководителя отдела по туризму». По данным сайта администрации Перми, сейчас эту должность занимает Юлия Анохина. Агентством направлен запрос в мэрию, ответ ожидается.

Ранее URA.RU рассказывало, что власти ищут замену руководителя контрольно-счетной палаты краевой столицы. В настоящее время должность занимает Мария Батуева.

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Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми ищет начальника отдела по туризму. Соответствующая вакансия размещена на сайте HeadHunter. «Требуется начальник отдела туризма. Зарплата — до 60 тысяч рублей в месяц на руки. Требования — высшее образование, знание федерального и регионального законодательства», — говорится в описании вакансии. От кандидата на должность также требуют умений эффективно планировать свою работу, системно решать задачи и оперативно реализовывать управленческие решения. Корреспондент URA.RU позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. Там ответили, что вакансия размещена «в связи с увольнением действующего руководителя отдела по туризму». По данным сайта администрации Перми, сейчас эту должность занимает Юлия Анохина. Агентством направлен запрос в мэрию, ответ ожидается. Ранее URA.RU рассказывало, что власти ищут замену руководителя контрольно-счетной палаты краевой столицы. В настоящее время должность занимает Мария Батуева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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