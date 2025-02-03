Департамент мэрии Перми ищет нового начальника отдела по туризму

Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми ищет начальника отдела по туризму. Соответствующая вакансия размещена на сайте HeadHunter.
«Требуется начальник отдела туризма. Зарплата — до 60 тысяч рублей в месяц на руки. Требования — высшее образование, знание федерального и регионального законодательства», — говорится в описании вакансии. От кандидата на должность также требуют умений эффективно планировать свою работу, системно решать задачи и оперативно реализовывать управленческие решения.
Корреспондент URA.RU позвонил по указанному в объявлении номеру телефона. Там ответили, что вакансия размещена «в связи с увольнением действующего руководителя отдела по туризму». По данным сайта администрации Перми, сейчас эту должность занимает Юлия Анохина. Агентством направлен запрос в мэрию, ответ ожидается.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти ищут замену руководителя контрольно-счетной палаты краевой столицы. В настоящее время должность занимает Мария Батуева.
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