03 февраля 2025

В Екатеринбурге школьник устроил поножовщину прямо в гимназии

© Служба новостей «URA.RU»
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Подросток достал нож из-за оскорбления матери (архивное фото) Фото:

В екатеринбургской гимназии №205 (ул. Кировградская, 66) днем 4 февраля школьник ударил ножом сверстника за оскорбление матери. Пострадавшего госпитализировали. Информация об этом появилась в Telegram.

«Предварительно, один ученик оскорбил мать другого, за это получил удар лезвием. Полиция начала проверку», — передает telegram-канал Ural Mash.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В екатеринбургской гимназии №205 (ул. Кировградская, 66) днем 4 февраля школьник ударил ножом сверстника за оскорбление матери. Пострадавшего госпитализировали. Информация об этом появилась в Telegram. «Предварительно, один ученик оскорбил мать другого, за это получил удар лезвием. Полиция начала проверку», — передает telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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