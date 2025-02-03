В Екатеринбурге школьник устроил поножовщину прямо в гимназии

Подросток достал нож из-за оскорбления матери (архивное фото)
В екатеринбургской гимназии №205 (ул. Кировградская, 66) днем 4 февраля школьник ударил ножом сверстника за оскорбление матери. Пострадавшего госпитализировали. Информация об этом появилась в Telegram.
«Предварительно, один ученик оскорбил мать другого, за это получил удар лезвием. Полиция начала проверку», — передает telegram-канал Ural Mash.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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