Происшествия В Екатеринбурге школьник устроил поножовщину прямо в гимназии 04 февраля 2025 в 13:27 Размер текста - 17 + Подросток достал нож из-за оскорбления матери (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В екатеринбургской гимназии №205 (ул. Кировградская, 66) днем 4 февраля школьник ударил ножом сверстника за оскорбление матери. Пострадавшего госпитализировали. Информация об этом появилась в Telegram. «Предварительно, один ученик оскорбил мать другого, за это получил удар лезвием. Полиция начала проверку», — передает telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В екатеринбургской гимназии №205 (ул. Кировградская, 66) днем 4 февраля школьник ударил ножом сверстника за оскорбление матери. Пострадавшего госпитализировали. Информация об этом появилась в Telegram. «Предварительно, один ученик оскорбил мать другого, за это получил удар лезвием. Полиция начала проверку», — передает telegram-канал Ural Mash. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. Ответ будет опубликован, как только поступит. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям