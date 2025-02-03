Осужденный за убийство экс-прокурора ХМАО подал в суд на сына

Осужденный за убийство экс-прокурора ХМАО Юрия Бедерина, бывший чиновник Минфина региона Юрий Чекин подал в суд на сына. Он добивается его выселения из своей квартиры.
«Прошло предварительное судебное заседание по иску Чекина к сыну. Исковые требования: выселить его с супругой из квартиры и взыскать [компенсацию] за неосновательное обогащение за пользование квартирой в течение последних трех лет», — рассказал агентству источник, знакомый с ходом дела.
Информация об этом подтверждается сведениями из базы данных Ханты-Мансийского районного суда. Судебное заседание назначено на конец февраля 2025 года.
Юрий Чекин более 20 лет находился в федеральном розыске и скрывался от силовиков в одной из квартир практически в центре Ханты-Мансийска. Его сдал правоохранительным органам собственный сын, после чего Чекин был задержан, предстал перед судом и приговорен к пожизненному лишению свободы.
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