03 февраля 2025

В челябинских СНТ к газу подключат более 60 тысяч частных домов

© Служба новостей «URA.RU»
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Подключить частные дома в СНТ к газу планируется за два года
Подключить частные дома в СНТ к газу планируется за два года Фото:

В Челябинской области в ближайшие два года к газу подключат более 60 тысяч домовладений. В 2025 году догазификации подлежат не менее 72 частных домов. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области Людмила Алпатова.

«В план-график догазификации домовладений в Челябинской области включено более 60 тысяч частных домов. Подключение указанных домовладений запланировано на 2025-2026 годы. В 2025 году планируется подключить не менее 72 домовладений», — сообщила Алпатова на пресс-конференции в издательском доме «Гранада Пресс».

Как отметила на пресс-конференции Алпатова, по состоянию на 20 января 2025 года в регионе газораспределительными организациями было заключено 476 договоров на догазификацию частных домов в садовых товариществах (СНТ). В целом уровень газификации региона сейчас — 77,8%. К 2035 году этот показатель планируется увеличить до 84,8%. Всего в 2024 году в регионе было построено 964 километра газопроводов и газовых сетей. Это на 130 километров больше, чем в аналогичный период 2023 года.

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В Челябинской области в ближайшие два года к газу подключат более 60 тысяч домовладений. В 2025 году догазификации подлежат не менее 72 частных домов. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области Людмила Алпатова. «В план-график догазификации домовладений в Челябинской области включено более 60 тысяч частных домов. Подключение указанных домовладений запланировано на 2025-2026 годы. В 2025 году планируется подключить не менее 72 домовладений», — сообщила Алпатова на пресс-конференции в издательском доме «Гранада Пресс». Как отметила на пресс-конференции Алпатова, по состоянию на 20 января 2025 года в регионе газораспределительными организациями было заключено 476 договоров на догазификацию частных домов в садовых товариществах (СНТ). В целом уровень газификации региона сейчас — 77,8%. К 2035 году этот показатель планируется увеличить до 84,8%. Всего в 2024 году в регионе было построено 964 километра газопроводов и газовых сетей. Это на 130 километров больше, чем в аналогичный период 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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