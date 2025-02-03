В челябинских СНТ к газу подключат более 60 тысяч частных домов

В Челябинской области в ближайшие два года к газу подключат более 60 тысяч домовладений. В 2025 году догазификации подлежат не менее 72 частных домов. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Челябинской области Людмила Алпатова.
«В план-график догазификации домовладений в Челябинской области включено более 60 тысяч частных домов. Подключение указанных домовладений запланировано на 2025-2026 годы. В 2025 году планируется подключить не менее 72 домовладений», — сообщила Алпатова на пресс-конференции в издательском доме «Гранада Пресс».
Как отметила на пресс-конференции Алпатова, по состоянию на 20 января 2025 года в регионе газораспределительными организациями было заключено 476 договоров на догазификацию частных домов в садовых товариществах (СНТ). В целом уровень газификации региона сейчас — 77,8%. К 2035 году этот показатель планируется увеличить до 84,8%. Всего в 2024 году в регионе было построено 964 километра газопроводов и газовых сетей. Это на 130 километров больше, чем в аналогичный период 2023 года.
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