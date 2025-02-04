Рестораны Екатеринбурга атакуют звонками и сообщениями с одним поводом

Екатеринбуржцы начали активно бронировать столики ко Дню святого Валентина, который отмечается 14 февраля. В некоторых заведениях мест осталось немного, но команды готовятся к полной посадке: парам в этом году повезло — праздник выпал на пятницу. Что происходит с бронью в заведениях за две недели до Дня всех влюбленных — разбиралось URA.RU.
«Места еще есть, но их быстро бронируют. Традиционно в Sumo, YOLO и Asado the butchery самые занятые дни, но так как это пятница и праздник, то будет везде полная посадка. В Scuba мы начинаем отмечать еще накануне, 13 февраля, анонсируем камерный ужин», — поделились в Asado group.
В Maccheroni говорят, что в районе 17:00–18:00 еще смогут разместить около 20 гостей, на поздний вечер свободных столиков уже нет. В Custo fish bar можно свободно провести свидание до пяти часов вечера, затем до 20:00 свободными остаются максимум три столика на четверых человек, на поздний вечер бронь открыта. В Bukowski grill осталось лишь два столика на 4–5 персон.
В «Большом грузинском» есть свободные места на дневное время — с 12:00 до 16:00, на вечернее время — с 21:30. В итальянском ресторане Carbonara на вечер 14 февраля практически все столы забронированы, но есть шанс попасть туда днем. В Sekta organic wine bar уточнили, что на данный моменту них есть свободные места.
Особой популярностью у пар пользуются и новые заведения. Активно люди бронируют места в ресторане горской кухни «Гурмадзе». «Несмотря на то, что до праздника еще больше недели, у нас забронирована половина зала», — рассказали в «Гурмадзе». Что интересно, в проверенных историей ресторанах тоже почти полная посадка. В «Хмели Сунели» забронировано более 80% столиков на 14 февраля. В ресторане говорят, что уже через пару дней столов может и вовсе не остаться.
Почти не осталось мест в ресторане Forest, где традиционно к празднику будут подавать необычный романтичный десерт. «На вечернее время занято уже 80% зала. Но мы планируем еще разместить гостей. Также горожане бронируют столики на день на дневное меню», — рассказали в Forest.
В итальянском ресторане Si! решили сделать музыкальный вечер к 14 февраля. Сейчас в заведении забронировано 40% мест, но ближе к дате свободных столиков точно не останется. В ресторане «Стейк-Хаус» и MOMO pan asian kitchen столики еще есть, но представители заведений говорят, что желающим устроить романтический вечер стоит поторопиться.
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