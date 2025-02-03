03 февраля 2025

Тюменцев предупредили об опасности на дорогах

В Тюменской области дороги и трассы сковала гололедица
© Служба новостей «URA.RU»
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Неприятности из-за гололеда грозят как водителям, так и пешеходам
Неприятности из-за гололеда грозят как водителям, так и пешеходам Фото:

В Тюменской области до 21:00 5 февраля объявлено предупреждение о гололеде на дорогах, явление признано потенциально опасным. Информация представлена на сайте областного отделения Обь-Иртышского УГМС.

«Тюменская область. Погода потенциально опасна: на дорогах местами гололедица. Период предупреждения — до 21:00 5 февраля», — сообщают метеорологи.

Ночью с 4 на 5 февраля, и утром в среду синоптики прогнозируют туман. Это также может осложнить обстановку на трассах. 

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В Тюменской области до 21:00 5 февраля объявлено предупреждение о гололеде на дорогах, явление признано потенциально опасным. Информация представлена на сайте областного отделения Обь-Иртышского УГМС. «Тюменская область. Погода потенциально опасна: на дорогах местами гололедица. Период предупреждения — до 21:00 5 февраля», — сообщают метеорологи. Ночью с 4 на 5 февраля, и утром в среду синоптики прогнозируют туман. Это также может осложнить обстановку на трассах. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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