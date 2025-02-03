Тюменцев предупредили об опасности на дорогах

Неприятности из-за гололеда грозят как водителям, так и пешеходам
В Тюменской области до 21:00 5 февраля объявлено предупреждение о гололеде на дорогах, явление признано потенциально опасным. Информация представлена на сайте областного отделения Обь-Иртышского УГМС.
«Тюменская область. Погода потенциально опасна: на дорогах местами гололедица. Период предупреждения — до 21:00 5 февраля», — сообщают метеорологи.
Ночью с 4 на 5 февраля, и утром в среду синоптики прогнозируют туман. Это также может осложнить обстановку на трассах.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!