В Пулково появятся специальные места для заказа такси

Власти Санкт-Петербурга внесли изменения в правила заказа такси в аэропорту Пулково. Об этом говорится в проекте изменений в распоряжении комитета по транспорту.
Согласно проекту изменений в распоряжении комитета по транспорту, теперь предложение и оформление услуг такси будет возможно только возле специальных стоек. Эти стойки расположены на первом этаже пассажирского терминала, сразу после выхода из зеленого или красного коридора. Проект опубликован на портале антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения проектов НПА 3 февраля.
До внесения изменений конкретного места для предложения и заказа такси в аэропорту не было установлено, что позволяло водителям ждать клиентов прямо на выходе из коридоров. Кроме того, стало известно о повышении тарифов на парковку в аэропорту Пулково.
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