В Пулково завысили тарифы на парковку

Тарифы на парковку на территории аэропорта Пулково выросли спустя месяц после того, как петербургское Управление федеральной антимонопольной службы (УФАС) признало их необоснованно высокими. Об этом сообщают очевидцы.
«Пока обсуждали высокую стоимость краткосрочной парковки в аэропорту в 350 рублей за 30 минут, Пулково увеличило услугу до 400 рублей», — сообщают гости Пулково. Их слова передает издание «Фонтанка». Уточняется, что об обновлении тарифов на парковку стало известно 30 января.
В пресс-службе Пулково отметили, что не согласны с определением УФАС, оно обжалуется в судебном порядке. Повышение тарифов в пресс-службе аэровокзала объяснили текущим уровнем инфляции. Администрация аэропорта приняла решение о повышении часовых и суточных тарифов на парковку на 50–100 рублей.
Водителям, пользующимся парковкой в Пулково напоминают о наличии различных тарифов для парковок. Гости могут воспользоваться бесплатной парковкой P0, попасть на которую можно на общественном транспорте, а ночью — с помощью шаттла.
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