Будет ли Россия участвовать в Зимних Олимпийских играх в Италии

Многие страны приняли решение или готовятся его принять, чтобы обеспечить российским спортсменам возможность участвовать в Зимних Олимпийских играх-2026. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что некоторые федерации или приняли или близки к тому, чтобы принять решение, которое обеспечит возможность нашим спортсменам принимать участие в соревнованиях. Это хорошие новости», — поделился Песков с журналистами во время конференц-колла.
Он отметил, что для того, чтобы россияне приняли участие в командных соревнованиях, потребуются дополнительные усилия и время. Россия продолжит контактировать с МОК.
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