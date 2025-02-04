Будет ли Россия участвовать в Зимних Олимпийских играх в Италии

Песков: мы будем продолжать контакты с МОК, чтобы помочь нашим спортсменам
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков заявил, что Россия продолжит контакты с МОК
Песков заявил, что Россия продолжит контакты с МОК Фото:

Многие страны приняли решение или готовятся его принять, чтобы обеспечить российским спортсменам возможность участвовать в Зимних Олимпийских играх-2026. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Мы знаем, что некоторые федерации или приняли или близки к тому, чтобы принять решение, которое обеспечит возможность нашим спортсменам принимать участие в соревнованиях. Это хорошие новости», — поделился Песков с журналистами во время конференц-колла.

Он отметил, что для того, чтобы россияне приняли участие в командных соревнованиях, потребуются дополнительные усилия и время. Россия продолжит контактировать с МОК. 

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Многие страны приняли решение или готовятся его принять, чтобы обеспечить российским спортсменам возможность участвовать в Зимних Олимпийских играх-2026. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.  «Мы знаем, что некоторые федерации или приняли или близки к тому, чтобы принять решение, которое обеспечит возможность нашим спортсменам принимать участие в соревнованиях. Это хорошие новости», — поделился Песков с журналистами во время конференц-колла. Он отметил, что для того, чтобы россияне приняли участие в командных соревнованиях, потребуются дополнительные усилия и время. Россия продолжит контактировать с МОК. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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