«Они были друзьями»: подростки рассказали об участниках поножовщины в гимназии Екатеринбурга. Видео

Школьники, устроившие драку с поножовщиной в гимназии Екатеринбурга, дружили
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Старт регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в гимназии № 39. Екатеринбург, гимназия, обучение, учеба, школьный класс, парта, каникулы, школа, среднее образование, образование, школьная парта, пустые парты
Школьники неоднократно дрались в гимназии Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге в гимназии произошла поножовщина

Семиклассники, устроившие драку с поножовщиной в гимназии № 205 в Екатеринбурге, были хорошими друзьями. При этом один часто задирал другого ради забавы. Из-за этого в прошлом году между ними случилась перепалка, после которой школьники помирились, рассказали URA.RU одноклассницы подростков.

«Они были друзьями, хорошо дружили. Один другого задирал по шутке, но в шестом классе они подрались, позже помирились. А так они даже вместе на уроках сидели, болтали и в телефонах сидели», — сказала школьница. Другая отметила, что они постоянно задирали друг друга.

Конфликт случился днем 4 февраля: предположительно, мальчик напал на одноклассника с раскладным ножом после того, как тот оскорбил его родителей и облил водой из игрушечного пистолета. На место оперативно прибыли медики и силовики, проводится проверка. Подробнее о случившемся — в отдельном сюжете URA.RU.

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Семиклассники, устроившие драку с поножовщиной в гимназии № 205 в Екатеринбурге, были хорошими друзьями. При этом один часто задирал другого ради забавы. Из-за этого в прошлом году между ними случилась перепалка, после которой школьники помирились, рассказали URA.RU одноклассницы подростков. «Они были друзьями, хорошо дружили. Один другого задирал по шутке, но в шестом классе они подрались, позже помирились. А так они даже вместе на уроках сидели, болтали и в телефонах сидели», — сказала школьница. Другая отметила, что они постоянно задирали друг друга. Конфликт случился днем 4 февраля: предположительно, мальчик напал на одноклассника с раскладным ножом после того, как тот оскорбил его родителей и облил водой из игрушечного пистолета. На место оперативно прибыли медики и силовики, проводится проверка. Подробнее о случившемся — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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