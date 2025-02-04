«Они были друзьями»: подростки рассказали об участниках поножовщины в гимназии Екатеринбурга. Видео

Школьники, устроившие драку с поножовщиной в гимназии Екатеринбурга, дружили

04 февраля 2025 в 15:26 Размер текста - 17 +

Школьники неоднократно дрались в гимназии Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге в гимназии произошла поножовщина Семиклассники, устроившие драку с поножовщиной в гимназии № 205 в Екатеринбурге, были хорошими друзьями. При этом один часто задирал другого ради забавы. Из-за этого в прошлом году между ними случилась перепалка, после которой школьники помирились, рассказали URA.RU одноклассницы подростков. «Они были друзьями, хорошо дружили. Один другого задирал по шутке, но в шестом классе они подрались, позже помирились. А так они даже вместе на уроках сидели, болтали и в телефонах сидели», — сказала школьница. Другая отметила, что они постоянно задирали друг друга. Конфликт случился днем 4 февраля: предположительно, мальчик напал на одноклассника с раскладным ножом после того, как тот оскорбил его родителей и облил водой из игрушечного пистолета. На место оперативно прибыли медики и силовики, проводится проверка. Подробнее о случившемся — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семиклассники, устроившие драку с поножовщиной в гимназии № 205 в Екатеринбурге, были хорошими друзьями. При этом один часто задирал другого ради забавы. Из-за этого в прошлом году между ними случилась перепалка, после которой школьники помирились, рассказали URA.RU одноклассницы подростков. «Они были друзьями, хорошо дружили. Один другого задирал по шутке, но в шестом классе они подрались, позже помирились. А так они даже вместе на уроках сидели, болтали и в телефонах сидели», — сказала школьница. Другая отметила, что они постоянно задирали друг друга. Конфликт случился днем 4 февраля: предположительно, мальчик напал на одноклассника с раскладным ножом после того, как тот оскорбил его родителей и облил водой из игрушечного пистолета. На место оперативно прибыли медики и силовики, проводится проверка. Подробнее о случившемся — в отдельном сюжете URA.RU.