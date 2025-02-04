В Перми за миллион продают самую маленькую квартиру. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Квартира продается без мебели, но с ремонтом
Квартира продается без мебели, но с ремонтом Фото:

В Перми на продажу выставлена квартира-студия площадью 10,1 квадратных метра. На сайте бесплатных объявлений «Авито» это самое маленькое жилье в городе, доступное к покупке. Недвижимость оценивают в 1,1 млн рублей.

«Продается небольшая студия площадью 10,1 квадратных метра за 1,1 млн рублей. Сделан нормальный ремонт», — сказано в объявлении.

Уточняется, что владелец установил новую сантехнику и крепкую входную дверь. Квартира расположена на четвертом этаже пятиэтажного дома. Стоимость квадратного метра здесь не превышает 113,9 тысячи рублей.

По данным ипотечного калькулятора, при первоначальном взносе в размере 345 тысячи рублей, покупатель может оформить ипотеку с ежемесячным платежом 16,7 тысячи рублей под 25% годовых. Но для этого нужно зарабатывать не менее 25,7 тысячи рублей в месяц.

Ранее URA.RU рассказало, как выглядят самые дешевые квартиры в Перми. Стоимость студий начинается от 850 тысяч рублей. 

В квартире сделан ремонт
В квартире сделан ремонт
Фото:
Планировка простая
Планировка простая
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В квартире есть своя ванная
В квартире есть своя ванная
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В Перми на продажу выставлена квартира-студия площадью 10,1 квадратных метра. На сайте бесплатных объявлений «Авито» это самое маленькое жилье в городе, доступное к покупке. Недвижимость оценивают в 1,1 млн рублей. «Продается небольшая студия площадью 10,1 квадратных метра за 1,1 млн рублей. Сделан нормальный ремонт», — сказано в объявлении. Уточняется, что владелец установил новую сантехнику и крепкую входную дверь. Квартира расположена на четвертом этаже пятиэтажного дома. Стоимость квадратного метра здесь не превышает 113,9 тысячи рублей. По данным ипотечного калькулятора, при первоначальном взносе в размере 345 тысячи рублей, покупатель может оформить ипотеку с ежемесячным платежом 16,7 тысячи рублей под 25% годовых. Но для этого нужно зарабатывать не менее 25,7 тысячи рублей в месяц. Ранее URA.RU рассказало, как выглядят самые дешевые квартиры в Перми. Стоимость студий начинается от 850 тысяч рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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