В Перми на продажу выставлена квартира-студия площадью 10,1 квадратных метра. На сайте бесплатных объявлений «Авито» это самое маленькое жилье в городе, доступное к покупке. Недвижимость оценивают в 1,1 млн рублей.
«Продается небольшая студия площадью 10,1 квадратных метра за 1,1 млн рублей. Сделан нормальный ремонт», — сказано в объявлении.
Уточняется, что владелец установил новую сантехнику и крепкую входную дверь. Квартира расположена на четвертом этаже пятиэтажного дома. Стоимость квадратного метра здесь не превышает 113,9 тысячи рублей.
По данным ипотечного калькулятора, при первоначальном взносе в размере 345 тысячи рублей, покупатель может оформить ипотеку с ежемесячным платежом 16,7 тысячи рублей под 25% годовых. Но для этого нужно зарабатывать не менее 25,7 тысячи рублей в месяц.
Ранее URA.RU рассказало, как выглядят самые дешевые квартиры в Перми. Стоимость студий начинается от 850 тысяч рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!