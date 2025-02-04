«Агрессивный очень»: знакомые рассказали о мальчике, который изрезал друга в школе Екатеринбурга

Подросток, ранивший ножом сверстника в Екатеринбурге, носил в школу шокер

04 февраля 2025 в 15:28 Размер текста - 17 +

Семиклассник ранил ножом друга (архивное фото) Фото: Стас Этвеш © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге в гимназии произошла поножовщина Подростка Данила, который ранил одноклассника раскладным ножом в екатеринбургской гимназии №205, называют «очень агрессивным». Один раз в школе он якобы ударил мальчика шокером. Об этом URA.RU рассказал друг Димы, которого увезли с ножевым ранением из учреждения. «[Данил] ничем не занимается, он агрессивный очень. Один раз ударил мальчика шокером. В нашу школу он перевелся год назад», — описал его собеседник агентства. А Дмитрий, по его словам, занимается боевыми искусствами. По предварительным данным, после третьего урока Дима сначала облил Данила из водяного пистолета, а в ответ Данил оскорбил его маму (сказал, что ее якобы нет — хотя это ложь). Между ними завязалась драка, в ходе которой Данил вытащил из кармана складной нож и ударил оппонента. Раненого мальчика увезли в больницу, нападавшего забрали силовики. По словам одноклассниц, Данил и Дима начали дружить год назад. Один якобы часто задирал второго. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подростка Данила, который ранил одноклассника раскладным ножом в екатеринбургской гимназии №205, называют «очень агрессивным». Один раз в школе он якобы ударил мальчика шокером. Об этом URA.RU рассказал друг Димы, которого увезли с ножевым ранением из учреждения. «[Данил] ничем не занимается, он агрессивный очень. Один раз ударил мальчика шокером. В нашу школу он перевелся год назад», — описал его собеседник агентства. А Дмитрий, по его словам, занимается боевыми искусствами. По предварительным данным, после третьего урока Дима сначала облил Данила из водяного пистолета, а в ответ Данил оскорбил его маму (сказал, что ее якобы нет — хотя это ложь). Между ними завязалась драка, в ходе которой Данил вытащил из кармана складной нож и ударил оппонента. Раненого мальчика увезли в больницу, нападавшего забрали силовики. По словам одноклассниц, Данил и Дима начали дружить год назад. Один якобы часто задирал второго. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.