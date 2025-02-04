«Агрессивный очень»: знакомые рассказали о мальчике, который изрезал друга в школе Екатеринбурга

Подросток, ранивший ножом сверстника в Екатеринбурге, носил в школу шокер
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Семиклассник ранил ножом друга (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге в гимназии произошла поножовщина

Подростка Данила, который ранил одноклассника раскладным ножом в екатеринбургской гимназии №205, называют «очень агрессивным». Один раз в школе он якобы ударил мальчика шокером. Об этом URA.RU рассказал друг Димы, которого увезли с ножевым ранением из учреждения.

«[Данил] ничем не занимается, он агрессивный очень. Один раз ударил мальчика шокером. В нашу школу он перевелся год назад», — описал его собеседник агентства.

А Дмитрий, по его словам, занимается боевыми искусствами. По предварительным данным, после третьего урока Дима сначала облил Данила из водяного пистолета, а в ответ Данил оскорбил его маму (сказал, что ее якобы нет — хотя это ложь). Между ними завязалась драка, в ходе которой Данил вытащил из кармана складной нож и ударил оппонента. Раненого мальчика увезли в больницу, нападавшего забрали силовики.

По словам одноклассниц, Данил и Дима начали дружить год назад. Один якобы часто задирал второго. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.

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Подростка Данила, который ранил одноклассника раскладным ножом в екатеринбургской гимназии №205, называют «очень агрессивным». Один раз в школе он якобы ударил мальчика шокером. Об этом URA.RU рассказал друг Димы, которого увезли с ножевым ранением из учреждения. «[Данил] ничем не занимается, он агрессивный очень. Один раз ударил мальчика шокером. В нашу школу он перевелся год назад», — описал его собеседник агентства. А Дмитрий, по его словам, занимается боевыми искусствами. По предварительным данным, после третьего урока Дима сначала облил Данила из водяного пистолета, а в ответ Данил оскорбил его маму (сказал, что ее якобы нет — хотя это ложь). Между ними завязалась драка, в ходе которой Данил вытащил из кармана складной нож и ударил оппонента. Раненого мальчика увезли в больницу, нападавшего забрали силовики. По словам одноклассниц, Данил и Дима начали дружить год назад. Один якобы часто задирал второго. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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