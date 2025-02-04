Минцифры сообщило, когда закончится прием заявок на отсрочку от службы для одной категории граждан

IT-специалисты могут подать заявление на отсрочку от армии до 23:59 по МСК 5 февраля. Об этом сообщили в Минцифры России.
«До окончания подачи заявлений на ИТ-отсрочку от срочной службы остался один день», — сообщили в официальном telegram-канале Минцифры РФ. Отмечается, что прием заявок 5 февраля закончится для специалистов по всей стране, кроме тех, кто проживает на Крайнем Севере и приравненных ему территориях. IT-специалисты на Крайнем Севере могут подать заявление на отсрочку до 6 марта.
В случае, если сотрудник IT-компании не подаст заявление сам, за него это может сделать сама компания. Организация должна подать соответствующую заявку до 9 февраля включительно.
Необходимо убедиться, дошла ли заявка в Минцифры, отметили в ведомстве. Списки в Минобороны будут переданы 28 февраля. Призывная комиссия примет решение по отсрочке в период с 1 апреля по 15 июля и с 1 мая по 15 июля для жителей Крайнего Севера.
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