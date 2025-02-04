В ХМАО школьник попал в реанимацию после драки с одноклассником

В Нижневартовске ученик шестого класса попал в реанимацию в тяжелом состоянии после драки с одноклассником. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур в ХМАО.
«В дежурную часть обратилась медсестра детской больницы. Сказала о том, что мальчику 2012 года рождения, учащемуся в школе №3 оказали медпомощь. Также известно, что драка произошла у дома по улице Мира, ученика избил одноклассник. Ребенок в реанимации», — сообщил источник.
В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что по факту избиения началась проверка. «Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.
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