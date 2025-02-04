В ХМАО школьник попал в реанимацию после драки с одноклассником

© Служба новостей «URA.RU»
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Шестиклассники подрались в одном из дворов
Шестиклассники подрались в одном из дворов Фото:

В Нижневартовске ученик шестого класса попал в реанимацию в тяжелом состоянии после драки с одноклассником. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур в ХМАО.

«В дежурную часть обратилась медсестра детской больницы. Сказала о том, что мальчику 2012 года рождения, учащемуся в школе №3 оказали медпомощь. Также известно, что драка произошла у дома по улице Мира, ученика избил одноклассник. Ребенок в реанимации», — сообщил источник.

В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что по факту избиения началась проверка. «Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.

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В Нижневартовске ученик шестого класса попал в реанимацию в тяжелом состоянии после драки с одноклассником. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур в ХМАО. «В дежурную часть обратилась медсестра детской больницы. Сказала о том, что мальчику 2012 года рождения, учащемуся в школе №3 оказали медпомощь. Также известно, что драка произошла у дома по улице Мира, ученика избил одноклассник. Ребенок в реанимации», — сообщил источник. В пресс-службе УМВД по ХМАО сообщили, что по факту избиения началась проверка. «Устанавливаются обстоятельства произошедшего», — добавили в ведомстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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