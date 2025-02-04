Мэр Екатеринбурга поручил проверить ЧОПы после поножовщины в гимназии

Охранные предприятия, работающие в школах Екатеринбурга, попали под тотальную проверку из-за поножовщины между школьниками в 205-й гимназии на Уралмаше. Об этом рассказал в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов.
«Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разобраться, как стало возможным, что в гимназию был пронесен нож. Дал поручение проверить работу охранных предприятий, а также исправность технических средств безопасности — камер наблюдения, систем оповещения, стационарных металлодетекторов — во всех муниципальных учебных заведениях города», — написал мэр.
По его словам, потасовка обошлась без серьезных травм. Медики осмотрели пострадавшего семиклассника, оказали необходимую помощь и отправили домой.
Конфликт случился днем 4 февраля: предположительно, 13-летний мальчик напал на одноклассника с раскладным ножом после того, как тот оскорбил его родителей и облил водой из игрушечного пистолета. На место оперативно прибыли медики и силовики, проводится проверка. Подробнее о случившемся — в отдельном сюжете URA.RU.
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