Мэр Екатеринбурга поручил проверить ЧОПы после поножовщины в гимназии

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Алексей Орлов в школе № 133 Академического района. Екатеринбург , орлов алексей
Алексей Орлов поручил проверить исправность камер видеонаблюдения в школах Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге в гимназии произошла поножовщина

Охранные предприятия, работающие в школах Екатеринбурга, попали под тотальную проверку из-за поножовщины между школьниками в 205-й гимназии на Уралмаше. Об этом рассказал в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов.

«Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разобраться, как стало возможным, что в гимназию был пронесен нож. Дал поручение проверить работу охранных предприятий, а также исправность технических средств безопасности — камер наблюдения, систем оповещения, стационарных металлодетекторов — во всех муниципальных учебных заведениях города», — написал мэр.

По его словам, потасовка обошлась без серьезных травм. Медики осмотрели пострадавшего семиклассника, оказали необходимую помощь и отправили домой.

Конфликт случился днем 4 февраля: предположительно, 13-летний мальчик напал на одноклассника с раскладным ножом после того, как тот оскорбил его родителей и облил водой из игрушечного пистолета. На место оперативно прибыли медики и силовики, проводится проверка. Подробнее о случившемся — в отдельном сюжете URA.RU.

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Охранные предприятия, работающие в школах Екатеринбурга, попали под тотальную проверку из-за поножовщины между школьниками в 205-й гимназии на Уралмаше. Об этом рассказал в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов. «Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разобраться, как стало возможным, что в гимназию был пронесен нож. Дал поручение проверить работу охранных предприятий, а также исправность технических средств безопасности — камер наблюдения, систем оповещения, стационарных металлодетекторов — во всех муниципальных учебных заведениях города», — написал мэр. По его словам, потасовка обошлась без серьезных травм. Медики осмотрели пострадавшего семиклассника, оказали необходимую помощь и отправили домой. Конфликт случился днем 4 февраля: предположительно, 13-летний мальчик напал на одноклассника с раскладным ножом после того, как тот оскорбил его родителей и облил водой из игрушечного пистолета. На место оперативно прибыли медики и силовики, проводится проверка. Подробнее о случившемся — в отдельном сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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