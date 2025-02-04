Общество Мэр Екатеринбурга поручил проверить ЧОПы после поножовщины в гимназии 04 февраля 2025 в 16:26 Размер текста - 17 + Алексей Орлов поручил проверить исправность камер видеонаблюдения в школах Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге в гимназии произошла поножовщина Охранные предприятия, работающие в школах Екатеринбурга, попали под тотальную проверку из-за поножовщины между школьниками в 205-й гимназии на Уралмаше. Об этом рассказал в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов. «Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разобраться, как стало возможным, что в гимназию был пронесен нож. Дал поручение проверить работу охранных предприятий, а также исправность технических средств безопасности — камер наблюдения, систем оповещения, стационарных металлодетекторов — во всех муниципальных учебных заведениях города», — написал мэр. По его словам, потасовка обошлась без серьезных травм. Медики осмотрели пострадавшего семиклассника, оказали необходимую помощь и отправили домой. Конфликт случился днем 4 февраля: предположительно, 13-летний мальчик напал на одноклассника с раскладным ножом после того, как тот оскорбил его родителей и облил водой из игрушечного пистолета. На место оперативно прибыли медики и силовики, проводится проверка. Подробнее о случившемся — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Охранные предприятия, работающие в школах Екатеринбурга, попали под тотальную проверку из-за поножовщины между школьниками в 205-й гимназии на Уралмаше. Об этом рассказал в своем telegram-канале мэр Алексей Орлов. «Произошедшее просто недопустимо. Необходимо разобраться, как стало возможным, что в гимназию был пронесен нож. Дал поручение проверить работу охранных предприятий, а также исправность технических средств безопасности — камер наблюдения, систем оповещения, стационарных металлодетекторов — во всех муниципальных учебных заведениях города», — написал мэр. По его словам, потасовка обошлась без серьезных травм. Медики осмотрели пострадавшего семиклассника, оказали необходимую помощь и отправили домой. Конфликт случился днем 4 февраля: предположительно, 13-летний мальчик напал на одноклассника с раскладным ножом после того, как тот оскорбил его родителей и облил водой из игрушечного пистолета. На место оперативно прибыли медики и силовики, проводится проверка. Подробнее о случившемся — в отдельном сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям