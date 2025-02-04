В Екатеринбурге мужчина разбился насмерть, рухнув на крышу джипа. Фото

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Рейд военных следователей на овощебазу № 4. Екатеринбург , следственный комитет, автомобиль скр
Следователи СКР воздержались от комментариев Фото:

В Екатеринбурге в районе Автовокзала днем 4 февраля мужчина выпал из окна 25-этажного дома и приземлился на крышу припаркованного Tank 300. Он скончался на месте, рассказал URA.RU читатель.

«Переулок Трактористов. Мужчина выпал из окна на крышу джипа», — сказал собеседник. По его словам, на место ЧП пришла мать погибшего. Из-за чего мужчина сорвался вниз — неизвестно. Крышу иномарки проломило насквозь.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

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В Екатеринбурге в районе Автовокзала днем 4 февраля мужчина выпал из окна 25-этажного дома и приземлился на крышу припаркованного Tank 300. Он скончался на месте, рассказал URA.RU читатель. «Переулок Трактористов. Мужчина выпал из окна на крышу джипа», — сказал собеседник. По его словам, на место ЧП пришла мать погибшего. Из-за чего мужчина сорвался вниз — неизвестно. Крышу иномарки проломило насквозь. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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