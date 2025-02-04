Происшествия В Екатеринбурге мужчина разбился насмерть, рухнув на крышу джипа. Фото 04 февраля 2025 в 16:49 Размер текста - 17 + Следователи СКР воздержались от комментариев Фото: Илья Московец © URA.RU В Екатеринбурге в районе Автовокзала днем 4 февраля мужчина выпал из окна 25-этажного дома и приземлился на крышу припаркованного Tank 300. Он скончался на месте, рассказал URA.RU читатель. «Переулок Трактористов. Мужчина выпал из окна на крышу джипа», — сказал собеседник. По его словам, на место ЧП пришла мать погибшего. Из-за чего мужчина сорвался вниз — неизвестно. Крышу иномарки проломило насквозь. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге в районе Автовокзала днем 4 февраля мужчина выпал из окна 25-этажного дома и приземлился на крышу припаркованного Tank 300. Он скончался на месте, рассказал URA.RU читатель. «Переулок Трактористов. Мужчина выпал из окна на крышу джипа», — сказал собеседник. По его словам, на место ЧП пришла мать погибшего. Из-за чего мужчина сорвался вниз — неизвестно. Крышу иномарки проломило насквозь. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям