Следователи СКР воздержались от комментариев
В Екатеринбурге в районе Автовокзала днем 4 февраля мужчина выпал из окна 25-этажного дома и приземлился на крышу припаркованного Tank 300. Он скончался на месте, рассказал URA.RU читатель.
«Переулок Трактористов. Мужчина выпал из окна на крышу джипа», — сказал собеседник. По его словам, на место ЧП пришла мать погибшего. Из-за чего мужчина сорвался вниз — неизвестно. Крышу иномарки проломило насквозь.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
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