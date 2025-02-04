Российского бойца UFC исключили из рейтинга лучших после разгромного поражения

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, был исключен из рейтинга лучших бойцов в среднем весе после поражения британскому спортсмену Майклу Пейджу на турнире в Эр-Рияде. Это следует из обновленного списка на официальном сайте UFC.
На турнире UFC Fight Night 250 Шара Буллет уступил Пэйджу единогласным решением судей. Это первое поражение Буллета в его карьере в ММА. До этого он занимал 14-е место в рейтинге лучших средневесов. Теперь, в списке средневесов на сайте UFC, на 14-м месте находится другой российский боец — Роман Копылов, а Буллет покинул рейтинг.
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