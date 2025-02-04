Российского бойца UFC исключили из рейтинга лучших после разгромного поражения

Боец UFC Буллет покинул рейтинг лучших средневесов после поражения британцу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Буллет выбыл из рейтинга лучших средневесов после первого поражения в карьере
Буллет выбыл из рейтинга лучших средневесов после первого поражения в карьере Фото:

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, был исключен из рейтинга лучших бойцов в среднем весе после поражения британскому спортсмену Майклу Пейджу на турнире в Эр-Рияде. Это следует из обновленного списка на официальном сайте UFC.

На турнире UFC Fight Night 250 Шара Буллет уступил Пэйджу единогласным решением судей. Это первое поражение Буллета в его карьере в ММА. До этого он занимал 14-е место в рейтинге лучших средневесов. Теперь, в списке средневесов на сайте UFC, на 14-м месте находится другой российский боец — Роман Копылов, а Буллет покинул рейтинг. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, был исключен из рейтинга лучших бойцов в среднем весе после поражения британскому спортсмену Майклу Пейджу на турнире в Эр-Рияде. Это следует из обновленного списка на официальном сайте UFC. На турнире UFC Fight Night 250 Шара Буллет уступил Пэйджу единогласным решением судей. Это первое поражение Буллета в его карьере в ММА. До этого он занимал 14-е место в рейтинге лучших средневесов. Теперь, в списке средневесов на сайте UFC, на 14-м месте находится другой российский боец — Роман Копылов, а Буллет покинул рейтинг. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...