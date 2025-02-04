Жена водителя мэра Березовского отказалась становиться главой города

Победившая на выборах мэра Березовского (Свердловская область) Юлия Маслакова, которая также является супругой водителя действующего главы города Евгения Писцова, отказалась принимать присягу. Теперь конкурс по выбору мэра придется объявлять заново, рассказал URA.RU осведомленный источник.
«Она написала заявление об отказе становиться мэром», — поделился собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, 30 января на заседании гордумы за кандидатуру Маслаковой проголосовали большинство депутатов. В финале она боролась с Писцовым, спойлером которого изначально и была.
Выборы мэра в Березовском стартовали в сентябре 2024 года и переносились дважды. Писцов — кандидат, которого поддерживает губернаторская резиденция, однако с думой согласия у него нет. Все подробности затянувшегося политического противостояния — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!