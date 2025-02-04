Политика Жена водителя мэра Березовского отказалась становиться главой города Победившая на выборах мэра Березовского Маслакова отказалась принимать присягу 04 февраля 2025 в 17:04 Размер текста - 17 + Юлию Маслакову (справа) изначально называли спойлером Евгения Писцова Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Скандальные выборы в пригороде Екатеринбурга — 2024 Победившая на выборах мэра Березовского (Свердловская область) Юлия Маслакова, которая также является супругой водителя действующего главы города Евгения Писцова, отказалась принимать присягу. Теперь конкурс по выбору мэра придется объявлять заново, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Она написала заявление об отказе становиться мэром», — поделился собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, 30 января на заседании гордумы за кандидатуру Маслаковой проголосовали большинство депутатов. В финале она боролась с Писцовым, спойлером которого изначально и была. Выборы мэра в Березовском стартовали в сентябре 2024 года и переносились дважды. Писцов — кандидат, которого поддерживает губернаторская резиденция, однако с думой согласия у него нет. Все подробности затянувшегося политического противостояния — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Победившая на выборах мэра Березовского (Свердловская область) Юлия Маслакова, которая также является супругой водителя действующего главы города Евгения Писцова, отказалась принимать присягу. Теперь конкурс по выбору мэра придется объявлять заново, рассказал URA.RU осведомленный источник. «Она написала заявление об отказе становиться мэром», — поделился собеседник. Как ранее сообщало URA.RU, 30 января на заседании гордумы за кандидатуру Маслаковой проголосовали большинство депутатов. В финале она боролась с Писцовым, спойлером которого изначально и была. Выборы мэра в Березовском стартовали в сентябре 2024 года и переносились дважды. Писцов — кандидат, которого поддерживает губернаторская резиденция, однако с думой согласия у него нет. Все подробности затянувшегося политического противостояния — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям