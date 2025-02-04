Мигрант «отжал» у челябинца «Газель», предназначенную для доставки грузов на СВО

Челябинец лишился грузовика для грузов на СВО из-за ссоры с мигрантом

05 февраля 2025 в 08:45 Размер текста - 17 +

Купленный челябинским коммерсантом грузовик оказался оформлен на семью мигрантов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Троицке Челябинской области мигрант, получивший гражданство РФ в 2022 году, через «серую» схему переоформил и забрал у коммерсанта легковушки и «Газель» из-за конфликта. Как сообщил URA.RU Олег Панин, законно удалось вернуть две машины, а грузовик, на котором отправляют помощь в зону СВО, до сих пор оформлен на родственницу мигранта. «С Суреном Варданяном мы знакомы несколько лет, а с 2023 года стали работать в одной компании. В ноябре 2024 года, когда мы с женой были в отпуске, Варданян забрал мои автомобили и переоформил их на себя и свою сестру», — сообщил URA.RU Панин. Челябинцу удалось законно вернуть легковушки. Панин признается, одна из них — Mazda, а вторая — новая Lada, купленная им к дню рождения дочери. Однако проблемы возникли с грузовиком, который был предназначен, в том числе для гуманитарной помощи бойцам. Его по «серой» схеме переоформили на местную учительницу физкультуры, рассказал URA.RU Панин. Участники конфликта также подали друг на друга заявления в полицию. «Обращения граждан зарегистрированы в установленном порядке в отделе полиции „Троицкий“. По ним проведены проверки. Приняты обоснованные законные решения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Перед отправкой «за ленточку» челябинец решил сделать рискованный шаг — приехал и забрал из автосервиса уже переоформленную газель. После семья представителей армянской диаспоры вновь заявила в полицию. До этого Панин подал заявление с жалобой на вымогательство. «По документам, грузовая машина действительно принадлежит сестре Варданяна. Теперь он требует с меня миллион за ее переоформление. Так называемые „отступные“ якобы по законам воровского мира. При этом регулярно угрожая в отношении моей жены и детей», — рассказал URA.RU Панин. Записи телефонных разговоров имеются в распоряжении редакции. Согласно аудиозаписям, мужчина угрожает расправой и насильственными действиями сексуального характера. Угрозами жизни и здоровью он сыпет, в том числе и в адрес челябинца. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Троицке Челябинской области мигрант, получивший гражданство РФ в 2022 году, через «серую» схему переоформил и забрал у коммерсанта легковушки и «Газель» из-за конфликта. Как сообщил URA.RU Олег Панин, законно удалось вернуть две машины, а грузовик, на котором отправляют помощь в зону СВО, до сих пор оформлен на родственницу мигранта. «С Суреном Варданяном мы знакомы несколько лет, а с 2023 года стали работать в одной компании. В ноябре 2024 года, когда мы с женой были в отпуске, Варданян забрал мои автомобили и переоформил их на себя и свою сестру», — сообщил URA.RU Панин. Челябинцу удалось законно вернуть легковушки. Панин признается, одна из них — Mazda, а вторая — новая Lada, купленная им к дню рождения дочери. Однако проблемы возникли с грузовиком, который был предназначен, в том числе для гуманитарной помощи бойцам. Его по «серой» схеме переоформили на местную учительницу физкультуры, рассказал URA.RU Панин. Участники конфликта также подали друг на друга заявления в полицию. «Обращения граждан зарегистрированы в установленном порядке в отделе полиции „Троицкий“. По ним проведены проверки. Приняты обоснованные законные решения», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. Перед отправкой «за ленточку» челябинец решил сделать рискованный шаг — приехал и забрал из автосервиса уже переоформленную газель. После семья представителей армянской диаспоры вновь заявила в полицию. До этого Панин подал заявление с жалобой на вымогательство. «По документам, грузовая машина действительно принадлежит сестре Варданяна. Теперь он требует с меня миллион за ее переоформление. Так называемые „отступные“ якобы по законам воровского мира. При этом регулярно угрожая в отношении моей жены и детей», — рассказал URA.RU Панин. Записи телефонных разговоров имеются в распоряжении редакции. Согласно аудиозаписям, мужчина угрожает расправой и насильственными действиями сексуального характера. Угрозами жизни и здоровью он сыпет, в том числе и в адрес челябинца.