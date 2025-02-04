В Челябинске снизились цены на аренду жилья возле ведущих вузов, также выросло число сдаваемых в аренду квартир, в том числе около учебных заведений. Об этом сообщила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«В Челябинске цены на аренду жилья немного снизились из-за сезонности, рост цен на аренду жилья остановился. Предложений по аренде пока на рынке достаточно, чтобы конкурировать по ценам», — подчеркнула Шатрукова.
Также президент гильдии «Южный Урал» отметила, что на челябинском рынке недвижимости появилось много инвестиционных квартир, которые ранее собственники планировали продать, но в связи со снижением спроса на вторичку и высокой ставкой по ипотеке решили немного подождать с продажей и сдавать квартиры в аренду. Многие из данных объектов недвижимости сейчас сдаются в аренду, в том числе и рядом с ведущими вузами города.
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