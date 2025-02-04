В ЯНАО спасли многострадальный дом с поврежденной крышей и сломанной вентиляцией

В Новом Уренгое провели капитальный ремонт жилого многоквартирника. В доме была повреждена кровля и вентиляция, из-за чего на стенах стало много плесени. Стены промерзали насквозь. Дом спасли после жалобы местной жительницы в генпрокуратуру, сообщают в надзорном ведомстве.
«После внесения прокурором представления руководителю управляющей компании выполнены необходимые работы, в том числе по восстановлению системы вентиляции, дезинфекции подвала, ремонту мест общего пользования», — сообщается на сайте Управления Генеральной прокуратуры РФ по УФО.
Как поясняет источник, обращение поступило от жительницы дома № 28А по улице Ямальской в Новом Уренгое. Женщина обратила внимание надзорного органа на промерзание жилых помещений, ненадлежащую работу системы вентиляции, что вело к образованию плесени. В доме была повреждена кровля.
«При этом санитарная обработка подвального помещения, его просушка после подтоплений не проводилась, заявки жителей оставались без должного внимания», – указывает источник. Капитальный ремонт дома, в том числе его утепление провели после проверки.
Заявительнице возместили причиненный ущерб. А виновных работников управляющей компании привлекли к дисциплинарной ответственности — они оплатили штраф в размере 25 тысяч рублей.
В Новом Уренгое жильцы еще одного дома, расположенного по адресу микрорайон Юбилейный, 2/4, жалуются на промерзание, сырость и плесень в квартирах. Они сообщают, что уже не раз обращались к местным властям за помощью, но они бездействуют.
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