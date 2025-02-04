Смертельное ДТП на Обводном канале с участием основателя бренда Oodji

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В результате аварии водитель Volkswagen скончался на месте от полученных травм
В результате аварии водитель Volkswagen скончался на месте от полученных травм Фото:

Вечером 3 февраля на набережной Обводного канала произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь человека. Случилась авария с участием трех автомобилей, одним из которых управлял основатель известного бренда одежды Oodji. Информацией об аварии поделились в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«У дома 20 по набережной Обводного канала 3 февраля вечером 27-летний водитель, управляя автомобилем „Хёндай Солярис“, двигаясь в сторону проспекта Обуховской обороны, совершил наезд на находившегося на проезжей части 62-летнего водителя, который ранее вышел из своего автомобиля „Фольксваген Пассат“, припаркованного из-за технической неисправности, после чего совершил наезд на его автомобиль, с последующим столкновением с двигавшимся в попутном направлении автомобилем „БМВ Х6“, под управлением 57-летнего водителя», — сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в официальном telegram-канале. По предварительным данным, за рулем BMW X6 находился Дмитрий Гарбузов, основатель бренда одежды Oodji.

В результате аварии водитель Volkswagen скончался на месте от полученных травм. Дмитрий Гарбузов, по предварительным данным, не получил серьезных травм. На месте происшествия работали экстренные службы, а полиция начала проверку по факту ДТП.

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Вечером 3 февраля на набережной Обводного канала произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь человека. Случилась авария с участием трех автомобилей, одним из которых управлял основатель известного бренда одежды Oodji. Информацией об аварии поделились в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. «У дома 20 по набережной Обводного канала 3 февраля вечером 27-летний водитель, управляя автомобилем „Хёндай Солярис“, двигаясь в сторону проспекта Обуховской обороны, совершил наезд на находившегося на проезжей части 62-летнего водителя, который ранее вышел из своего автомобиля „Фольксваген Пассат“, припаркованного из-за технической неисправности, после чего совершил наезд на его автомобиль, с последующим столкновением с двигавшимся в попутном направлении автомобилем „БМВ Х6“, под управлением 57-летнего водителя», — сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в официальном telegram-канале. По предварительным данным, за рулем BMW X6 находился Дмитрий Гарбузов, основатель бренда одежды Oodji. В результате аварии водитель Volkswagen скончался на месте от полученных травм. Дмитрий Гарбузов, по предварительным данным, не получил серьезных травм. На месте происшествия работали экстренные службы, а полиция начала проверку по факту ДТП.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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