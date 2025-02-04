Спрос на апартаменты значительно превысил спрос на гостиницы в Петербурге

В 2024 году Санкт-Петербург принял 11,6 млн туристов, что на 1,2 млн больше, чем в рекордном 2019 году. Наибольшим спросом среди жилья пользуются апартаменты.
«В связи с увеличением турпотока в 2024 году в сегменте гостиничной недвижимости Санкт-Петербурга наблюдается позитивный тренд: по данным Hotel Advisors показатель средней загрузки номеров возвращается к „эталонному“ для туризма уровню 2019 г. Растет и доля рынка сегмента сервисных апартаментов: в 2025 году ожидается рекордный ввод юнитов, который почти в 12,5 раз превысит количество новых гостиничных номеров», — сообщает международная консалтинговой компании Nikoliers. Благодаря увеличению туристического потока, ожидается дальнейшее расширение номерного фонда, как гостиниц, так и сервисных апартаментов.
В 2024 году было сдано четыре новых гостиничных комплекса на 332 номера. На 2025 год запланировано открытие двух крупных объектов, включая люксовый отель на Марсовом поле и отель «Лахта Тауэрс». Среднегодовая доходность на номер в Санкт-Петербурге составила 4 809 руб./сутки, что на 21,5% выше, чем в 2023 году.
Сервисные апартаменты становятся все более популярным и выгодным вариантом размещения. В 2024 году средняя заполняемость апартаментов достигла 81,8%, что значительно выше, чем у гостиниц. Стоимость проживания в апартаментах в среднем в два раза ниже, чем в гостиницах. В 2025 году ожидается рекордный ввод сервисных апартаментов, что может превысить количество новых гостиничных номеров в 12,5 раз. Это изменит общую структуру рынка размещения, увеличив долю апартаментов. На 2025 год в проекте бюджета России предусмотрено около 200 млрд руб. на развитие туризма, включая льготные кредиты для строительства новых объектов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.