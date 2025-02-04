Челябинск вошел в топ-5 по России по росту цен на вторичное жилье

Челябинск в январе 2025 года вошел в топ-5 городов РФ, лидировавших по росту цен на вторичное жилье. За месяц цены на данную недвижимость выросли на 1,93% до 98 тысяч рублей за квадратный метр, сообщается на сайте о недвижимости.
«В пятерку городов-лидеров по России с самым подорожавшим жильем в январе 2025 года вошел Челябинск. Стоимость жилья на вторичном рынке в городе выросла на 1,97% до 92,9 тысяч рублей за квадратный метр», — сообщается на сайте РБК со ссылкой на исследование SRG.
Согласно исследованию, в январе 2025 года сильнее всего цены на вторичное жилье выросли в Курске — до 93,5 тысяч рублей за квадрат. На втором месте оказалась Махачкала, где цены на жилье выросли на 2,48% до 111,8 тысяч рублей. Третье место занял Владивосток, где вторичное жилье за январь выросло в цене в среднем на 2,12%, до 175,3 тысяч рублей за квадратный метр. В пятерку городов-лидеров с самым подорожавшим жильем в январе вошел Калининград, где цены выросли до 124,9 тысяч рублей за квадратный метр.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!