IO: Белый дом рассматривает Зеленского «неудобной помехой»

InsideOver: в США Зеленского считают неудобной помехой и настаивают на выборах
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В Белом доме Зеленского считают «неудобным»
В Белом доме Зеленского считают «неудобным» Фото:

Белый дом рассматривает украинского лидера Владимира Зеленского как «неудобную помеху» и поддерживает идею проведения выборов в стране после достижения перемирия, сообщают итальянские порталы. По информации источника, в Вашингтоне полагают, что текущее положение Зеленского ослаблено из-за военных неудач.

«Для него (Зеленского — прим. URA.RU) участие в выборах в ближайшее время было бы почти неизбежным приговором, учитывая поражение на поле боя и настроение украинского народа ... , 52% которого уже просили о прекращении конфликта... Белый дом теперь считает Зеленского скорее неудобной помехой», — пишет InsideOver.

Портал добавил, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выразил мнение о необходимости проведения выборов в случае прекращения огня. Ранее из-за военного положения в стране выборы были отложены, но теперь в Вашингтоне считают, что они должны состояться для стабилизации ситуации.

На Украине президентские выборы должны были состояться в марте 2024 года. Однако правительство объяснило их отсрочку введением военного положения. Многие эксперты указывают на то, что в условиях военного положения продлеваются полномочия Верховной рады, но не президента. Срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского официально закончился после 20 мая прошлого года. В то же время, сам Зеленский заявил, что вопросы легитимности его не тревожат.

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Белый дом рассматривает украинского лидера Владимира Зеленского как «неудобную помеху» и поддерживает идею проведения выборов в стране после достижения перемирия, сообщают итальянские порталы. По информации источника, в Вашингтоне полагают, что текущее положение Зеленского ослаблено из-за военных неудач. «Для него (Зеленского — прим. URA.RU) участие в выборах в ближайшее время было бы почти неизбежным приговором, учитывая поражение на поле боя и настроение украинского народа ... , 52% которого уже просили о прекращении конфликта... Белый дом теперь считает Зеленского скорее неудобной помехой», — пишет InsideOver. Портал добавил, что спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог выразил мнение о необходимости проведения выборов в случае прекращения огня. Ранее из-за военного положения в стране выборы были отложены, но теперь в Вашингтоне считают, что они должны состояться для стабилизации ситуации. На Украине президентские выборы должны были состояться в марте 2024 года. Однако правительство объяснило их отсрочку введением военного положения. Многие эксперты указывают на то, что в условиях военного положения продлеваются полномочия Верховной рады, но не президента. Срок полномочий украинского лидера Владимира Зеленского официально закончился после 20 мая прошлого года. В то же время, сам Зеленский заявил, что вопросы легитимности его не тревожат.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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