Минтербез Пермского края хочет ужесточить требования к охранникам школ и больниц

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Охранники в школах должны иметь высокую профподготовку
Охранники в школах должны иметь высокую профподготовку Фото:

Требования к охранным фирмам и их сотрудникам, которые работают в школах, а также медицинских учреждениях должны быть ужесточены. Такое мнение на совещании в министерстве территориальной безопасности Пермского края выразил первый замминистра Альберт Марданов.

«Необходимо повысить их качественный состав, в соответствии с которым охранники, оказывающие услуги, будут иметь разряд не ниже 5–6 и соответствовать ограничивающему их работу на объектах образования и здравоохранения возрастному цензу», — заявил Марданов. Его слова передает пресс-служба ведомства.

Сегодня, 4 февраля, ЧП произошло в гимназии №205 Екатеринбурга. Один из учеников ударил другого ножом. В охранной фирме, которая работает в гимназии, пояснили, что нож семиклассник сумел пронести в здание, так как рамка металлодетектора настроена на обнаружение более тяжелых предметов, например, огнестрельного оружия. 

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Требования к охранным фирмам и их сотрудникам, которые работают в школах, а также медицинских учреждениях должны быть ужесточены. Такое мнение на совещании в министерстве территориальной безопасности Пермского края выразил первый замминистра Альберт Марданов. «Необходимо повысить их качественный состав, в соответствии с которым охранники, оказывающие услуги, будут иметь разряд не ниже 5–6 и соответствовать ограничивающему их работу на объектах образования и здравоохранения возрастному цензу», — заявил Марданов. Его слова передает пресс-служба ведомства. Сегодня, 4 февраля, ЧП произошло в гимназии №205 Екатеринбурга. Один из учеников ударил другого ножом. В охранной фирме, которая работает в гимназии, пояснили, что нож семиклассник сумел пронести в здание, так как рамка металлодетектора настроена на обнаружение более тяжелых предметов, например, огнестрельного оружия. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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