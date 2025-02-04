Происшествия В ЧОПе объяснили, как школьник пронес нож в екатеринбургскую гимназию В школе на Уралмаше, где мальчик ударил ножом друга, не сработал металлодетектор 04 февраля 2025 в 17:57 Размер текста - 17 + ЧОП «Фемида СБ» сотрудничает с гимназией меньше года (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге в гимназии произошла поножовщина Семиклассник, устроивший поножовщину в гимназии № 205 Екатеринбурга, пронес нож из-за того, что металлодетектор не сработал. В ЧОПе «Фемида СБ», обслуживающем школу, URA.RU пояснили, что оборудование настроено на обнаружение более тяжелых предметов, например, огнестрельного оружия. Недостаточная чувствительность прибора стала ключевым фактором, позволившим пронести нож в здание. «У нас только физическая постовая охрана. Охранник дежурит на первом этаже, контролируя вход и выход, чтобы предотвращать проникновение посторонних. Однако невозможно предусмотреть все, что происходит дальше, например, в кабинетах. Учитывая тысячи детей в школе, проверять каждого физически сложно. Металлодетекторы тоже реагируют в основном на вес оружия, что ограничивает их эффективность», — сказал сотрудник охранного предприятия. В гимназии №205 4 февраля произошел конфликт между семиклассниками, закончившийся поножовщиной. Причиной стало предположительное оскорбление родителей одного из подростков. Пострадавшего госпитализировали, обстоятельства инцидента выясняются правоохранительными органами. После случившегося мэр города Алексей Орлов поручил проверить все охранные предприятия, работающие в школах. Вся информация о ЧП, — в отдельном сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Семиклассник, устроивший поножовщину в гимназии № 205 Екатеринбурга, пронес нож из-за того, что металлодетектор не сработал. В ЧОПе «Фемида СБ», обслуживающем школу, URA.RU пояснили, что оборудование настроено на обнаружение более тяжелых предметов, например, огнестрельного оружия. Недостаточная чувствительность прибора стала ключевым фактором, позволившим пронести нож в здание. «У нас только физическая постовая охрана. Охранник дежурит на первом этаже, контролируя вход и выход, чтобы предотвращать проникновение посторонних. Однако невозможно предусмотреть все, что происходит дальше, например, в кабинетах. Учитывая тысячи детей в школе, проверять каждого физически сложно. Металлодетекторы тоже реагируют в основном на вес оружия, что ограничивает их эффективность», — сказал сотрудник охранного предприятия. В гимназии №205 4 февраля произошел конфликт между семиклассниками, закончившийся поножовщиной. Причиной стало предположительное оскорбление родителей одного из подростков. Пострадавшего госпитализировали, обстоятельства инцидента выясняются правоохранительными органами. После случившегося мэр города Алексей Орлов поручил проверить все охранные предприятия, работающие в школах. Вся информация о ЧП, — в отдельном сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям