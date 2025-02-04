В Шадринске из-за неполадок на новой котельной без тепла остался детский сад

В городе Шадринске Курганской области из-за неполадки на новой котельной без тепла остались детский сад и жилые дома. Об этом рассказал житель города на видео, опубликованном в паблике «Шадринск — регион 45». Он отметил, что у котельной не было заметно специалистов, в то время, когда жители уже почувствовали холод в помещениях.
«Улица Труда, здесь установили автономную котельную. Через забор — детский сад. Нет отопления, холодина, весь район без отопления, и никто не чешется. Вы если ее [котельную] установили, так должны быть датчики, оповещатели, и, если что-то случилось, это должно отражаться на мониторах. Вы опять сэкономили? Детский сад через забор и там — холод. Когда от комбината было отопление, всегда было тепло. Поставили такую хрень и весь район мерзнет, а сейчас вообще отопление отключилось», — возмутился житель Шадринска, обращаясь к администрации города.
Автор видео обратил внимание, что на утепление труб от котельной: по его мнению стекловаты для недостаточно и видны голые трубы. Он также отметил, что жителям района повезло, что на улице нет сильных морозов.
В администрации города Шадринска сообщили, что на системе отопления произошли кратковременные неполадки. «Они устранены еще утром. Котлы запущены. Приносим извинения за временные неудобства», — ответили в мэрии.
Ранее URA.RU писало, что в январе жилые дома по улице Труда в Шадринске подключили к новой газовой котельной. Жители пожаловались на проблемы с отоплением из-за переподключения. В частности, жители дома №39 заявили, что несколько дней батареи были холодные, а температура в квартирах опускалась до 11 градусов.
Обновлено 04.02.2025 года в 19:55:
Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил организовать проверку в связи с публикацией URA.RU о неисправности новой котельной в городе Шадринске. Будет дана оценка решений по замене теплоснабжаюшего оборудования в условиях зимнего периода, сообщили в пресс-службе ведомства.
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