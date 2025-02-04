Челябинский СК проверяет мигранта, угрожавшего водителю автобуса насилием

В Челябинске Следственный комитет (СК) начал проверку в связи с дорожным конфликтом, в котором приезжий вел себя агрессивно по отношению к водителю автобуса. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по региону, мужчина ворвался в автобус и, используя нецензурную брань, угрожал шоферу насилием.
«В настоящее время следователем СК России выполняется комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе законности пребывания фигуранта на территории РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заявили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части. 1 статьи. 213 УК РФ (хулиганство).
Инцидент произошел 4 февраля на остановке «ТРК Фиеста» после того, как водитель маршрутного такси №10, по словам очевидцев, «не поделил дорогу» с автобусом №58. Конфликт перерос в словесную перепалку. Водитель маршрутного такси ворвался в салон, где находились пассажиры, включая детей и пожилых людей. Полиция Челябинска установила личность хулигана.
«Полицейские незамедлительно приняли меры к установлению нарушителя и обстоятельств произошедшего инцидента. Мужчина установлен, задержан и доставлен в органы внутренних дел. В настоящее время с задержанным, 1989 года рождения работают сотрудники полиции», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД Челябинской области.
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