Изменилось расписание отправления поездов из Нового Уренгоя и обратно

График отправления пассажирских поездов из Нового Уренгоя поменялся в связи с капитальным ремонтом на Свердловской железной дороге. Об изменениях сообщает РЖД.
«В связи с капитальным ремонтом железной дороги обновили расписание по некоторым направлениям», — сообщает telegram-канал «Пуровский район». Подробную информацию предоставляет сайт РЖД.
Поезд «Новый Уренгой — Москва»
Состав отправляется из Нового Уренгоя с 12.05 часов по 04.06 и 05.06 часов;
Поезд из Москвы — с 10.05 часов по 03.06 часов, прибытие в Новый Уренгой в 08:50 часов (+20 минут).
Поезд «Новый Уренгой — Казань»
Поезд отправляется 12.05 часов и с 13.05 часов по 06.06 часов в семь утра (+25 минут) из Нового Уренгоя. Из Казани — с 10.05 часов по 03.06 часов, прибытие в Новый Уренгой в 05:20 часов (+45 минут).
Поезд «Новый Уренгой — Оренбург»
Поезд 379/380 с отправлением из Нового Уренгоя — с 12.05 часов по 05.06 часов, отправление из Оренбурга — с 11.05 часов по 04.06 часов.
Также можно воспользоваться дополнительными составами: «Новый Уренгой — Уфа». Поезд 331 отправляется из Нового Уренгоя с 11.05 часов и с 12.05 часов по 05.06 в 20:29 часов (-25 минут).
Кроме этого, источник указывает на новый маршрут «Новый Уренгой — Анапа». Поезд 499/500 отправляется из Нового Уренгоя с 12.05 часов по 06.06 часов, отправление из Анапы в Новый Уренгой с 08.05 часов по 31.05 часов.
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