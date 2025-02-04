Роспотребнадзор назвал продукты, способствующие развитию рака

Онкологические заболевания продолжают оставаться одной из главных проблем здравоохранения в мире. Среди возможных факторов, способствующих развитию раковых клеток, значительное место занимает питание. Перечнем продуктов поделился Роспотребнадзор.
«Ежегодно миллионы жителей нашей планеты узнают о страшном диагнозе — об онкологии у себя или своих близких. И каждый раз задаются вопросом почему. Увы, но факторов может быть множество. В их числе некоторые продукты, которые иногда становятся „спусковым крючком“ для размножения злокачественных клеток», — сообщил Роспотребнадзор по Санкт-Петербургу в официальной группе ВКонтакте.
Исследования показывали, что чрезмерное употребление рафинированного сахара может увеличивать вероятность развития рака прямой кишки. Рафинированный сахар быстро повышает уровень глюкозы в крови, что может способствовать росту и размножению раковых клеток. Продукты, содержащие большое количество консервантов, такие как колбасы и сосиски, также могут увеличивать риск развития болезни. Вещества, добавляемые для продления срока хранения этих продуктов, могут способствовать образованию канцерогенов в организме. Чипсы и другие продукты с высоким содержанием жиров способствуют выработке определенных гормонов, которые могут активизировать рост раковых клеток.
Помимо диеты, существует множество других факторов, которые могут способствовать развитию онкологии, включая генетическую предрасположенность и образ жизни. Поэтому важно не только следить за своим питанием, но и регулярно проходить медицинские осмотры. Чек-апы помогают выявлять заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно.
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