Спикеру думы ХМАО прочат сохранение статусного поста до конца срока полномочий. Инсайд

Хохрякову прочат сохранение поста секретаря Ханты-Мансийского отделения ЕР
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полномочия главы югорских единороссов Бориса Хохрякова истекают в 2027 году
Полномочия главы югорских единороссов Бориса Хохрякова истекают в 2027 году Фото:

Председателю думы ХМАО Борису Хохрякову прочат сохранение статусного поста. Источники URA.RU отмечают, что пост секретаря Ханты-Мансийского отделения «Единой России» он, вероятно, покинет не сразу после выборов в сентябре 2026 года, а когда истечет срок полномочий.

«Хохряков, вопреки пересудам, останется главой югорского партийного отделения ЕР и после „больших выборов“. Большинство сходится на том, что он досидит до конца полномочий, который истекает в 2027 году», — сообщает инсайдер.

Информацию подтвердили несколько высокопоставленных единороссов. Предполагается, что новым главой реготделения станет губернатор Югры Руслан Кухарук. В пресс-службу ЕР направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о начале подготовки к масштабной избирательной кампании в сентябре 2026 года. ЕР и внупол ХМАО проводят опросы среди политэлит для составления предвыборных списков будущих депутатов Государственной, Тюменской областной, окружной и муниципальных дум.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председателю думы ХМАО Борису Хохрякову прочат сохранение статусного поста. Источники URA.RU отмечают, что пост секретаря Ханты-Мансийского отделения «Единой России» он, вероятно, покинет не сразу после выборов в сентябре 2026 года, а когда истечет срок полномочий. «Хохряков, вопреки пересудам, останется главой югорского партийного отделения ЕР и после „больших выборов“. Большинство сходится на том, что он досидит до конца полномочий, который истекает в 2027 году», — сообщает инсайдер. Информацию подтвердили несколько высокопоставленных единороссов. Предполагается, что новым главой реготделения станет губернатор Югры Руслан Кухарук. В пресс-службу ЕР направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о начале подготовки к масштабной избирательной кампании в сентябре 2026 года. ЕР и внупол ХМАО проводят опросы среди политэлит для составления предвыборных списков будущих депутатов Государственной, Тюменской областной, окружной и муниципальных дум.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...