Председателю думы ХМАО Борису Хохрякову прочат сохранение статусного поста. Источники URA.RU отмечают, что пост секретаря Ханты-Мансийского отделения «Единой России» он, вероятно, покинет не сразу после выборов в сентябре 2026 года, а когда истечет срок полномочий.
«Хохряков, вопреки пересудам, останется главой югорского партийного отделения ЕР и после „больших выборов“. Большинство сходится на том, что он досидит до конца полномочий, который истекает в 2027 году», — сообщает инсайдер.
Информацию подтвердили несколько высокопоставленных единороссов. Предполагается, что новым главой реготделения станет губернатор Югры Руслан Кухарук. В пресс-службу ЕР направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало о начале подготовки к масштабной избирательной кампании в сентябре 2026 года. ЕР и внупол ХМАО проводят опросы среди политэлит для составления предвыборных списков будущих депутатов Государственной, Тюменской областной, окружной и муниципальных дум.
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