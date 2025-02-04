Сколько доплатят к пенсии после 80 лет в 2025 году

По достижении гражданином РФ 80 лет, он может рассчитывать на увеличение фиксированной части страховой пенсии. С 1 января 2025 года ее размер увеличился с 16269,76 до 17815,4 рублей.
«Пенсионер после 80 лет получает повышенную на 100% фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В 2024 году это было 16269,76 рублей, а с 1 января 2025 года — 17815,4 рублей», — сообщает РБК.
Отмечается, что страховая пенсия была увеличена до 8907,7 рублей, сумма пенсионных баллов — до 145,69 рублей. Однако некоторые россияне могут получить только социальную выплату вместо страховой — это те, кто нуждается в поддержке государства, или те, кто не накопил достаточно пенсионных баллов. Размер этих социальных пенсий с 1 апреля 2025 года должен будет вырасти с 7733,34 на 14,75%.
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