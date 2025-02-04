Зеленский ответил Трампу по поводу обмена полезных ископаемых на помощь ВСУ

Украина не может оплатить помощь США с помощью своих полезных ископаемых, поскольку они находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Большие объемы полезных ископаемых и редкоземельных металлов, которые Украина предложила США, находятся на неподконтрольных Киеву территориях», — сказал Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану. Беседа была опубликована в X.
Американские власти заинтересованы в закупках редкоземельных металлов с Украины, о чем прямо заявил президент США Дональд Трамп. В обмен на это он предложил Украине помощь с поставками оружия, пишет RT.
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