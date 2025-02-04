04 февраля 2025

Зеленский ответил Трампу по поводу обмена полезных ископаемых на помощь ВСУ

Зеленский: Украина не сможет поделиться с Трампом полезными ископаемыми
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский отрицательно ответил на предложение обменять ископаемые на помощь ВСУ
Зеленский отрицательно ответил на предложение обменять ископаемые на помощь ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украина не может оплатить помощь США с помощью своих полезных ископаемых, поскольку они находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Большие объемы полезных ископаемых и редкоземельных металлов, которые Украина предложила США, находятся на неподконтрольных Киеву территориях», — сказал Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану. Беседа была опубликована в X.

Американские власти заинтересованы в закупках редкоземельных металлов с Украины, о чем прямо заявил президент США Дональд Трамп. В обмен на это он предложил Украине помощь с поставками оружия, пишет RT

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Украина не может оплатить помощь США с помощью своих полезных ископаемых, поскольку они находятся на неподконтрольных Киеву территориях. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Большие объемы полезных ископаемых и редкоземельных металлов, которые Украина предложила США, находятся на неподконтрольных Киеву территориях», — сказал Зеленский в интервью журналисту Пирсу Моргану. Беседа была опубликована в X. Американские власти заинтересованы в закупках редкоземельных металлов с Украины, о чем прямо заявил президент США Дональд Трамп. В обмен на это он предложил Украине помощь с поставками оружия, пишет RT. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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