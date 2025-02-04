04 февраля 2025

США признались, что не готовы обсуждать детали переговоров с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Соединенные Штаты Америки. США. Пермь, белый дом, сша, вашингтон, америка
В Белом доме не смогли дать комментарий по переговорам с Путиным Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США пока не готовы обсуждать потенциальное место встречи американского президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, а также не могут подтвердить прогресс в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолц.

«США пока не готовы говорить о возможном месте встречи Трампа и Путина по Украине», — процитировал слова Уолца телеканал Fox News. Представитель Белого дома подчеркнул, что стоит с осторожностью относиться к подобным сообщениям.

Как сообщало URA.RU ранее, Россия считает, что для начала переговоров по Украине нужно решить юридические аспекты, связанные с легитимностью ее действующего президента Владимира Зеленского и его указом о запрете проведения переговоров. Владимир Путин заявил, что конфликт может завершиться в скорейшем времени, если прекратится финансирование Киева и поставки боеприпасов.

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США пока не готовы обсуждать потенциальное место встречи американского президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, а также не могут подтвердить прогресс в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолц. «США пока не готовы говорить о возможном месте встречи Трампа и Путина по Украине», — процитировал слова Уолца телеканал Fox News. Представитель Белого дома подчеркнул, что стоит с осторожностью относиться к подобным сообщениям. Как сообщало URA.RU ранее, Россия считает, что для начала переговоров по Украине нужно решить юридические аспекты, связанные с легитимностью ее действующего президента Владимира Зеленского и его указом о запрете проведения переговоров. Владимир Путин заявил, что конфликт может завершиться в скорейшем времени, если прекратится финансирование Киева и поставки боеприпасов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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