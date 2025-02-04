США признались, что не готовы обсуждать детали переговоров с Путиным

04 февраля 2025 в 23:46 Размер текста - 17 +

В Белом доме не смогли дать комментарий по переговорам с Путиным Фото: Сергей Русанов новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США пока не готовы обсуждать потенциальное место встречи американского президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, а также не могут подтвердить прогресс в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолц. «США пока не готовы говорить о возможном месте встречи Трампа и Путина по Украине», — процитировал слова Уолца телеканал Fox News. Представитель Белого дома подчеркнул, что стоит с осторожностью относиться к подобным сообщениям. Как сообщало URA.RU ранее, Россия считает, что для начала переговоров по Украине нужно решить юридические аспекты, связанные с легитимностью ее действующего президента Владимира Зеленского и его указом о запрете проведения переговоров. Владимир Путин заявил, что конфликт может завершиться в скорейшем времени, если прекратится финансирование Киева и поставки боеприпасов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США пока не готовы обсуждать потенциальное место встречи американского президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина, а также не могут подтвердить прогресс в урегулировании украинского конфликта. Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Майкл Уолц. «США пока не готовы говорить о возможном месте встречи Трампа и Путина по Украине», — процитировал слова Уолца телеканал Fox News. Представитель Белого дома подчеркнул, что стоит с осторожностью относиться к подобным сообщениям. Как сообщало URA.RU ранее, Россия считает, что для начала переговоров по Украине нужно решить юридические аспекты, связанные с легитимностью ее действующего президента Владимира Зеленского и его указом о запрете проведения переговоров. Владимир Путин заявил, что конфликт может завершиться в скорейшем времени, если прекратится финансирование Киева и поставки боеприпасов.