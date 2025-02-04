04 февраля 2025

Индия подписала военный контракт с Россией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Индия купит у России противокорабельные ракеты
Индия купит у России противокорабельные ракеты Фото:

Министерство обороны Индии объявило о заключении контракта с Россией на поставку противокорабельных крылатых ракет. Подписание договора прошло в Нью-Дели при участии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха, заявили в индийском военном ведомстве.

«Минобороны сегодня подписало контракт с Россией на закупку противокорабельных крылатых ракет. В присутствии замминистра обороны Сингха в Нью-Дели», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Х. Согласно информации, озвученной в сообщении минобороны Индии, новые ракеты предназначены для дизель-электрических подводных лодок класса Kilo. 

Россия и Индия в конце 2021 года подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Контракт заключен на 10 лет.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Министерство обороны Индии объявило о заключении контракта с Россией на поставку противокорабельных крылатых ракет. Подписание договора прошло в Нью-Дели при участии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха, заявили в индийском военном ведомстве. «Минобороны сегодня подписало контракт с Россией на закупку противокорабельных крылатых ракет. В присутствии замминистра обороны Сингха в Нью-Дели», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Х. Согласно информации, озвученной в сообщении минобороны Индии, новые ракеты предназначены для дизель-электрических подводных лодок класса Kilo.  Россия и Индия в конце 2021 года подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Контракт заключен на 10 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...