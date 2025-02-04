Индия подписала военный контракт с Россией

Министерство обороны Индии объявило о заключении контракта с Россией на поставку противокорабельных крылатых ракет. Подписание договора прошло в Нью-Дели при участии заместителя министра обороны Раджеша Кумара Сингха, заявили в индийском военном ведомстве.
«Минобороны сегодня подписало контракт с Россией на закупку противокорабельных крылатых ракет. В присутствии замминистра обороны Сингха в Нью-Дели», — говорится в сообщении ведомства, опубликованном в Х. Согласно информации, озвученной в сообщении минобороны Индии, новые ракеты предназначены для дизель-электрических подводных лодок класса Kilo.
Россия и Индия в конце 2021 года подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Контракт заключен на 10 лет.
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