Зеленский заявил, что его пригласили на инаугурацию Трампа, но он не поехал

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану рассказал, что получил приглашение на инаугурацию американского президента Дональда Трампа, но решил не посещать мероприятие. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
«Возможно, это один из самых важных дней в его жизни, в жизни американского народа, и я думаю, что с моей стороны было просто не очень уместно приходить. У него не было времени для личной встречи», — сказал Зеленский.
Сам Дональд Трамп, однако, утверждает, что никакого официального приглашения Зеленскому не отправлялось. Он говорил только, что если бы украинский лидер выразил желание приехать, он бы не возражал против его присутствия на инаугурации, пишет RT.
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