04 февраля 2025

СК расследует похищение человека после стрельбы в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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В Москве неизвестный открыл огонь из травматического оружия
В Москве неизвестный открыл огонь из травматического оружия Фото:

Следственные органы Москвы возбудили уголовное дело по факту инцидента, произошедшего вечером 4 февраля 2025 года на улице Кастанаевской. В ходе конфликта один из участников был похищен после стрельбы из травматического оружия. Дело возбуждено по статье о похищении человека, сообщили в Дорогомиловском межрайонном следственном отделе СК РФ по Западному административному округу Москвы.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ (похищение человека)», — заявили в следственном управлении, слова передает telegram-канал «Следком». Следователи и криминалисты активно работают на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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Следственные органы Москвы возбудили уголовное дело по факту инцидента, произошедшего вечером 4 февраля 2025 года на улице Кастанаевской. В ходе конфликта один из участников был похищен после стрельбы из травматического оружия. Дело возбуждено по статье о похищении человека, сообщили в Дорогомиловском межрайонном следственном отделе СК РФ по Западному административному округу Москвы. «По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ (похищение человека)», — заявили в следственном управлении, слова передает telegram-канал «Следком». Следователи и криминалисты активно работают на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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