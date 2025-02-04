СК расследует похищение человека после стрельбы в Москве

Следственные органы Москвы возбудили уголовное дело по факту инцидента, произошедшего вечером 4 февраля 2025 года на улице Кастанаевской. В ходе конфликта один из участников был похищен после стрельбы из травматического оружия. Дело возбуждено по статье о похищении человека, сообщили в Дорогомиловском межрайонном следственном отделе СК РФ по Западному административному округу Москвы.
«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 126 УК РФ (похищение человека)», — заявили в следственном управлении, слова передает telegram-канал «Следком». Следователи и криминалисты активно работают на месте происшествия для выяснения всех обстоятельств случившегося.
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