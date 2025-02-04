В Челябинской области на трассе сотрудники ДПС остановили автомобиль, который после проверки арестовали за неоплаченные штрафы. Причиной изъятия машины у 48-летнего водителя стал долг на общую сумму 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.
«Срок для добровольной оплаты штрафов истек, и в отношении владельца транспортного средства были возбуждены исполнительные производства. На место остановки прибыли сотрудники Федеральной службы судебных приставов, которые оформили все необходимые процессуальные документы и арестовали автомобиль «ВАЗ 21093», — прокомментировали в ведомстве.
Случай произошел 3 февраля на 18-м километре автодороги «Подъезд к г. Екатеринбург». В Госавтоинспекции добавили, что срок добровольного погашения штрафа за правонарушения в области безопасности дорожного движения составляет 60 дней с момента вступления в силу вынесенного постановления.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области сразу у пяти нарушителей правил дорожного движения конфисковали автомобили. Транспортные средства были направлены бойцам на фронт.
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