04 февраля 2025

На челябинской трассе остановили водителя и отобрали автомобиль. Видео

В Челябинской области сотрудники ДПС за неуплату штрафов арестовали ВАЗ 21093
© Служба новостей «URA.RU»
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На междугородней трассе автоинспекторы поймали водителя-должника Фото:

В Челябинской области на трассе сотрудники ДПС остановили автомобиль, который после проверки арестовали за неоплаченные штрафы. Причиной изъятия машины у 48-летнего водителя стал долг на общую сумму 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Срок для добровольной оплаты штрафов истек, и в отношении владельца транспортного средства были возбуждены исполнительные производства. На место остановки прибыли сотрудники Федеральной службы судебных приставов, которые оформили все необходимые процессуальные документы и арестовали автомобиль «ВАЗ 21093», — прокомментировали в ведомстве.

Случай произошел 3 февраля на 18-м километре автодороги «Подъезд к г. Екатеринбург». В Госавтоинспекции добавили, что срок добровольного погашения штрафа за правонарушения в области безопасности дорожного движения составляет 60 дней с момента вступления в силу вынесенного постановления.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области сразу у пяти нарушителей правил дорожного движения конфисковали автомобили. Транспортные средства были направлены бойцам на фронт.

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В Челябинской области на трассе сотрудники ДПС остановили автомобиль, который после проверки арестовали за неоплаченные штрафы. Причиной изъятия машины у 48-летнего водителя стал долг на общую сумму 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона. «Срок для добровольной оплаты штрафов истек, и в отношении владельца транспортного средства были возбуждены исполнительные производства. На место остановки прибыли сотрудники Федеральной службы судебных приставов, которые оформили все необходимые процессуальные документы и арестовали автомобиль «ВАЗ 21093», — прокомментировали в ведомстве. Случай произошел 3 февраля на 18-м километре автодороги «Подъезд к г. Екатеринбург». В Госавтоинспекции добавили, что срок добровольного погашения штрафа за правонарушения в области безопасности дорожного движения составляет 60 дней с момента вступления в силу вынесенного постановления. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинской области сразу у пяти нарушителей правил дорожного движения конфисковали автомобили. Транспортные средства были направлены бойцам на фронт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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