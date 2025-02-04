В Нижневартовске (ХМАО) жильцы дома по улице Интернациональной несколько лет страдают от неадекватного соседа. Накануне он среди ночи крушил подъезд, а когда днем соседи решили зафиксировать ущерб, напал на ветерана СВО и сломал нос соседу. О случившемся в соцсети рассказала общественница и свидетель произошедшего Мария Ярина.
«Мое нынешнее утро началось с домового чата, где писали, что хулиган, живущий у нас на Интернациональной, 4, ночью избивал кого-то в лифте правого крыла. В итоге: люди сидят по домам и боятся выходить, разбит нос у члена Совета дома, избит пожилой ветеран СВО», — поделилась Ярина на своей странице в соцсети vk.com.
Как сообщила общественница, в ночь на 1 февраля дебошир сломал дверь лифта в подъезде, оторвал почтовые ящики, бил бутылки и ломился к соседям. На утро жильцы собрались, чтобы зафиксировать повреждения в доме и вызвали сотрудников полиции, но это снова привело к стычке с буйным соседом. Мария Ярина, отметила, что дебошира, после всего случившегося сотрудники полиции отпустили и так происходит регулярно — заявления жильцов в УК и МВД не решают проблемы.
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