Челябинцам раскрыли цены на «курортные» однокомнатные квартиры. Скрин

Самую дорогую «однушку» на берегу озера продают в Еткуле за 21,3 млн рублей

05 февраля 2025 в 03:37 Размер текста - 17 +

Челябинцам предлагают «однушки» у озер для сдачи в аренду или семейного отдыха Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Самая дорогая «однушка» рядом с термальным источником в Еткульском районе Челябинской области обойдется 21,3 млн рублей. Самая дешевая, на берегу озера Увильды в Кыштымском городском округе, будет стоит 2,9 млн рублей. Соответствующая информация размещена на доске интернет-объявлений. «Однокомнатная квартира 76,3 кв метра. Село Еткуль, улица Ленина. Цена 21 млн 300 тыс. рублей», — отмечается на сайте «Авито». Автор объявления указал, что недвижимость на берегу озера подойдет для тех, кто мечтает отдыхать за городом рядом с тeрмaльным курopтoм. Также квартира подойдет для сдачи в аренду и получения пассивного дохода. Самым бюджетным вариантом квартиры в непосредственной близости от озера, представленным на сайте «Авито», является жилье площадью 26,4 кв метра около Увильдов за 2,95 млн рублей. Продавец отметил, что предложение оптимально для инвестиций. «Однушка» находится в кирпичном доме 1970 года постройки, при этом требует ремонта. Также на интернет-платформе находятся объявления о продаже квартир на берегу озер Тургояк, Чебаркуль, Банное, в селе Сыростан, в поселке Терема, Смолино и других локациях. Близость к водоемам и природе заявлены продавцами как преимущество. Как сообщало URA.RU ранее, названы самые элитные квартиры в Челябинске в начале 2025 года. Так, самый дорогой пентхаус в Челябинске продают за 66 миллионов рублей. Квартира находится на берегу озера Еткуль Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/etkul/kvartiry/1-k._kvartira_763_m_44_et._4687722508 «Однушка» на Увильдах требует ремонта Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/kyshtym/kvartiry/1-k._kvartira_264_m_22_et._4566756433 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самая дорогая «однушка» рядом с термальным источником в Еткульском районе Челябинской области обойдется 21,3 млн рублей. Самая дешевая, на берегу озера Увильды в Кыштымском городском округе, будет стоит 2,9 млн рублей. Соответствующая информация размещена на доске интернет-объявлений. «Однокомнатная квартира 76,3 кв метра. Село Еткуль, улица Ленина. Цена 21 млн 300 тыс. рублей», — отмечается на сайте «Авито». Автор объявления указал, что недвижимость на берегу озера подойдет для тех, кто мечтает отдыхать за городом рядом с тeрмaльным курopтoм. Также квартира подойдет для сдачи в аренду и получения пассивного дохода. Самым бюджетным вариантом квартиры в непосредственной близости от озера, представленным на сайте «Авито», является жилье площадью 26,4 кв метра около Увильдов за 2,95 млн рублей. Продавец отметил, что предложение оптимально для инвестиций. «Однушка» находится в кирпичном доме 1970 года постройки, при этом требует ремонта. Также на интернет-платформе находятся объявления о продаже квартир на берегу озер Тургояк, Чебаркуль, Банное, в селе Сыростан, в поселке Терема, Смолино и других локациях. Близость к водоемам и природе заявлены продавцами как преимущество. Как сообщало URA.RU ранее, названы самые элитные квартиры в Челябинске в начале 2025 года. Так, самый дорогой пентхаус в Челябинске продают за 66 миллионов рублей.