04 февраля 2025

Челябинцам раскрыли цены на «курортные» однокомнатные квартиры. Скрин

Самую дорогую «однушку» на берегу озера продают в Еткуле за 21,3 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Озеро Большой Кисегач и рыбалка. Челябинск, зима, природа, лед, озеро кисегач
Челябинцам предлагают «однушки» у озер для сдачи в аренду или семейного отдыха Фото:

Самая дорогая «однушка» рядом с термальным источником в Еткульском районе Челябинской области обойдется 21,3 млн рублей. Самая дешевая, на берегу озера Увильды в Кыштымском городском округе, будет стоит 2,9 млн рублей. Соответствующая информация размещена на доске интернет-объявлений.

«Однокомнатная квартира 76,3 кв метра. Село Еткуль, улица Ленина. Цена 21 млн 300 тыс. рублей», — отмечается на сайте «Авито».

Автор объявления указал, что недвижимость на берегу озера подойдет для тех, кто мечтает отдыхать за городом рядом с тeрмaльным курopтoм. Также квартира подойдет для сдачи в аренду и получения пассивного дохода.

Самым бюджетным вариантом квартиры в непосредственной близости от озера, представленным на сайте «Авито», является жилье площадью 26,4 кв метра около Увильдов за 2,95 млн рублей. Продавец отметил, что предложение оптимально для инвестиций. «Однушка» находится в кирпичном доме 1970 года постройки, при этом требует ремонта.

Также на интернет-платформе находятся объявления о продаже квартир на берегу озер Тургояк, Чебаркуль, Банное, в селе Сыростан, в поселке Терема, Смолино и других локациях. Близость к водоемам и природе заявлены продавцами как преимущество.

Как сообщало URA.RU ранее, названы самые элитные квартиры в Челябинске в начале 2025 года. Так, самый дорогой пентхаус в Челябинске продают за 66 миллионов рублей.

Квартира находится на берегу озера Еткуль
Квартира находится на берегу озера Еткуль

«Однушка» на Увильдах требует ремонта
«Однушка» на Увильдах требует ремонта

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Самая дорогая «однушка» рядом с термальным источником в Еткульском районе Челябинской области обойдется 21,3 млн рублей. Самая дешевая, на берегу озера Увильды в Кыштымском городском округе, будет стоит 2,9 млн рублей. Соответствующая информация размещена на доске интернет-объявлений. «Однокомнатная квартира 76,3 кв метра. Село Еткуль, улица Ленина. Цена 21 млн 300 тыс. рублей», — отмечается на сайте «Авито». Автор объявления указал, что недвижимость на берегу озера подойдет для тех, кто мечтает отдыхать за городом рядом с тeрмaльным курopтoм. Также квартира подойдет для сдачи в аренду и получения пассивного дохода. Самым бюджетным вариантом квартиры в непосредственной близости от озера, представленным на сайте «Авито», является жилье площадью 26,4 кв метра около Увильдов за 2,95 млн рублей. Продавец отметил, что предложение оптимально для инвестиций. «Однушка» находится в кирпичном доме 1970 года постройки, при этом требует ремонта. Также на интернет-платформе находятся объявления о продаже квартир на берегу озер Тургояк, Чебаркуль, Банное, в селе Сыростан, в поселке Терема, Смолино и других локациях. Близость к водоемам и природе заявлены продавцами как преимущество. Как сообщало URA.RU ранее, названы самые элитные квартиры в Челябинске в начале 2025 года. Так, самый дорогой пентхаус в Челябинске продают за 66 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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