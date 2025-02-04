CBS: найдены тела всех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

В Вашингтоне (США) спасатели достали из реки Потомак тела всех погибших в авиакатастрофе. Об этом сообщили представители спасателей.
«Останки всех 67 погибших в авиакатастрофе были обнаружены при подъеме хвостовой и носовой частей самолета со дна реки Потомак. Опознаны 66 жертв», — передает телеканал CBS со ссылкой на данные экстренных служб.
Ранее в аэропорту Вашингтона столкнулись самолет авиакомпании PSA Airlines и военный вертолет армии США. На борту пассажирского лайнера находились 64 человека, в вертолете — три члена экипажа, передает RT.
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