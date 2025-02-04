04 февраля 2025

CBS: найдены тела всех погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне

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В США нашли жертв авиакатастрофы
В США нашли жертв авиакатастрофы Фото:
новость из сюжета
В США самолет потерпел крушение после столкновения с вертолетом

В Вашингтоне (США) спасатели достали из реки Потомак тела всех погибших в авиакатастрофе. Об этом сообщили представители спасателей.

«Останки всех 67 погибших в авиакатастрофе были обнаружены при подъеме хвостовой и носовой частей самолета со дна реки Потомак. Опознаны 66 жертв», — передает телеканал CBS со ссылкой на данные экстренных служб.

Ранее в аэропорту Вашингтона столкнулись самолет авиакомпании PSA Airlines и военный вертолет армии США. На борту пассажирского лайнера находились 64 человека, в вертолете — три члена экипажа, передает RT.

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В Вашингтоне (США) спасатели достали из реки Потомак тела всех погибших в авиакатастрофе. Об этом сообщили представители спасателей. «Останки всех 67 погибших в авиакатастрофе были обнаружены при подъеме хвостовой и носовой частей самолета со дна реки Потомак. Опознаны 66 жертв», — передает телеканал CBS со ссылкой на данные экстренных служб. Ранее в аэропорту Вашингтона столкнулись самолет авиакомпании PSA Airlines и военный вертолет армии США. На борту пассажирского лайнера находились 64 человека, в вертолете — три члена экипажа, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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