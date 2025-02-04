Во всех школах Свердловской области хотят ввести гольф

В Свердловской области предложили ввести во всех школах секцию по игре в гольф. Об этом заявила президент региональной Федерации развития гольфа Ксения Симановская.
«Я думаю, нужно, потому что гольф — это не только физическое развитие ребенка, еще и ментальное. Гольф тренирует выносливость, сдержанность, силу воли. Это очень важные качества для развития маленького ребенка», — поделилась Симановская в эфире ОТВ.
По ее словам, гольф становится все более популярным видом спорта на Урале и его популяризация может способствовать увеличению числа молодых игроков. Она также отметила, что стоимость занятий гольфом ниже, чем у таких дорогостоящих видов спорта, как хоккей, делая его доступным для большего числа семей. Ксения Симановская подчеркнула изменения в демографии уральских гольфистов, чей средний возраст снизился с 50+ лет до 35-40 лет.
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