04 февраля 2025

Во всех школах Свердловской области хотят ввести гольф

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Ксения Симановская считает, что занятие гольфом дешевле хоккея
Ксения Симановская считает, что занятие гольфом дешевле хоккея Фото:

В Свердловской области предложили ввести во всех школах секцию по игре в гольф. Об этом заявила президент региональной Федерации развития гольфа Ксения Симановская.

«Я думаю, нужно, потому что гольф — это не только физическое развитие ребенка, еще и ментальное. Гольф тренирует выносливость, сдержанность, силу воли. Это очень важные качества для развития маленького ребенка», — поделилась Симановская в эфире ОТВ.

По ее словам, гольф становится все более популярным видом спорта на Урале и его популяризация может способствовать увеличению числа молодых игроков. Она также отметила, что стоимость занятий гольфом ниже, чем у таких дорогостоящих видов спорта, как хоккей, делая его доступным для большего числа семей. Ксения Симановская подчеркнула изменения в демографии уральских гольфистов, чей средний возраст снизился с 50+ лет до 35-40 лет. 

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В Свердловской области предложили ввести во всех школах секцию по игре в гольф. Об этом заявила президент региональной Федерации развития гольфа Ксения Симановская. «Я думаю, нужно, потому что гольф — это не только физическое развитие ребенка, еще и ментальное. Гольф тренирует выносливость, сдержанность, силу воли. Это очень важные качества для развития маленького ребенка», — поделилась Симановская в эфире ОТВ. По ее словам, гольф становится все более популярным видом спорта на Урале и его популяризация может способствовать увеличению числа молодых игроков. Она также отметила, что стоимость занятий гольфом ниже, чем у таких дорогостоящих видов спорта, как хоккей, делая его доступным для большего числа семей. Ксения Симановская подчеркнула изменения в демографии уральских гольфистов, чей средний возраст снизился с 50+ лет до 35-40 лет. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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