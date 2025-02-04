Топ-5 самых комфортных ЖК в Кургане в 2025 году

В Кургане одними из самых комфортных для горожан признали жилищные комплексы, попавшие в топ-5 федерального рейтинга. При этом, два из пяти удобных для жизни ЖК находятся в Заозерном микрорайоне города. Об этом говорится на Едином ресурсе застройщиков (ЕРЗ).
«В пятерку лучших по потребительским качествам для горожан включены ЖК: „Маяк“, „Солнце парк“, „Районы-кварталы“, „Близкий Vitamin-квартал“ и „Династия 2“. Эти комплексы находятся в Кургане», — сообщается на сайте ЕРЗ.
Лидером стал ЖК «Маяк» в Заозерном микрорайоне от застройщика «Холдинг Партнер», который получил 34,3 балла в рейтинге. На второе место вырвался «Солнце парк», возведенный компанией «БИК-Сервис» на бульваре Солнечном — 33, 7 балла. Третьим стал ЖК «Районы-кварталы» с 32,6 баллами на улице Витебского, девелопер «СЗ Град». Четвертое место занял «Близкий Vitamin-квартал» с 32,4 баллами на улице Коли Мяготина, застройщик «СЗ Близкий». И пятое место получил комплекс «Династия 2» на улице Климова — 31, 5 баллов, девелопер «СК Атлант», отмечается в ЕРЗ.
При составлении рейтинга потребительских качеств ЖК учитывались такие факторы, как: транспортная доступность, безопасность, развитая инфраструктура, доступность для маломобильных жителей, энергоэффективность и др. Также обращалось внимание на состоянии экологии в месте застройки.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!