На беспомощного челябинца свесили дорожных штрафов на полмиллиона рублей

05 февраля 2025 в 05:05 Размер текста - 17 +

Мужчина-инвалид получал штрафы с дорожных камер на десятки тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Троицке Челябинской области судебные приставы разрешили ситуацию с мужчиной-инвалидом, на которого родные братья оформили иномарку и «накатали» штрафов на 500 тысяч рублей. Передвигающийся с помощью трости владелец авто никогда не садился за руль, а его скрывавшихся родственников удалось разоблачить. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов региона. «Старшие братья купили Datsun OnDo и оформили на парня. Сам он никогда машину не водил и прав не имел. Автомобиль те использовали, не заботясь о последствиях для своего родственника, что привело к начислению крупной суммы по штрафам. В итоге было возбуждено 370 исполнительных производств, долги взыскивались с пенсии по инвалидности», — отметили в ведомстве. Несмотря на то, что родные всячески отрицали управление иномаркой и заверяли, что не знают, где авто, судебные приставы все же смогли разыскать транспортное средство у брата должника. Машину арестовали и продали на аукционе за 187 тысяч рублей, погасив накопившиеся штрафы и часть других взысканий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Троицке Челябинской области судебные приставы разрешили ситуацию с мужчиной-инвалидом, на которого родные братья оформили иномарку и «накатали» штрафов на 500 тысяч рублей. Передвигающийся с помощью трости владелец авто никогда не садился за руль, а его скрывавшихся родственников удалось разоблачить. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов региона. «Старшие братья купили Datsun OnDo и оформили на парня. Сам он никогда машину не водил и прав не имел. Автомобиль те использовали, не заботясь о последствиях для своего родственника, что привело к начислению крупной суммы по штрафам. В итоге было возбуждено 370 исполнительных производств, долги взыскивались с пенсии по инвалидности», — отметили в ведомстве. Несмотря на то, что родные всячески отрицали управление иномаркой и заверяли, что не знают, где авто, судебные приставы все же смогли разыскать транспортное средство у брата должника. Машину арестовали и продали на аукционе за 187 тысяч рублей, погасив накопившиеся штрафы и часть других взысканий.