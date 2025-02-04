04 февраля 2025

На беспомощного челябинца свесили дорожных штрафов на полмиллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Челябинск, камеры гибдд, видеокамеры, камеры видеонаблюдения, дорожные штрафы, фиксация нарушений
Мужчина-инвалид получал штрафы с дорожных камер на десятки тысяч рублей Фото:

В Троицке Челябинской области судебные приставы разрешили ситуацию с мужчиной-инвалидом, на которого родные братья оформили иномарку и «накатали» штрафов на 500 тысяч рублей. Передвигающийся с помощью трости владелец авто никогда не садился за руль, а его скрывавшихся родственников удалось разоблачить. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов региона.

«Старшие братья купили Datsun OnDo и оформили на парня. Сам он никогда машину не водил и прав не имел. Автомобиль те использовали, не заботясь о последствиях для своего родственника, что привело к начислению крупной суммы по штрафам. В итоге было возбуждено 370 исполнительных производств, долги взыскивались с пенсии по инвалидности», — отметили в ведомстве.

Несмотря на то, что родные всячески отрицали управление иномаркой и заверяли, что не знают, где авто, судебные приставы все же смогли разыскать транспортное средство у брата должника. Машину арестовали и продали на аукционе за 187 тысяч рублей, погасив накопившиеся штрафы и часть других взысканий.

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В Троицке Челябинской области судебные приставы разрешили ситуацию с мужчиной-инвалидом, на которого родные братья оформили иномарку и «накатали» штрафов на 500 тысяч рублей. Передвигающийся с помощью трости владелец авто никогда не садился за руль, а его скрывавшихся родственников удалось разоблачить. Об этом рассказали в Федеральной службе судебных приставов региона. «Старшие братья купили Datsun OnDo и оформили на парня. Сам он никогда машину не водил и прав не имел. Автомобиль те использовали, не заботясь о последствиях для своего родственника, что привело к начислению крупной суммы по штрафам. В итоге было возбуждено 370 исполнительных производств, долги взыскивались с пенсии по инвалидности», — отметили в ведомстве. Несмотря на то, что родные всячески отрицали управление иномаркой и заверяли, что не знают, где авто, судебные приставы все же смогли разыскать транспортное средство у брата должника. Машину арестовали и продали на аукционе за 187 тысяч рублей, погасив накопившиеся штрафы и часть других взысканий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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