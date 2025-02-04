04 февраля 2025

В Перми организовано круглосуточное патрулирование природных территорий

© Служба новостей «URA.RU»
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Черняевский лес - одно из любимых мест отдыха пермяков
Черняевский лес - одно из любимых мест отдыха пермяков Фото:

Власти Перми озаботились обеспечением безопасности горожан, прогуливающихся по обустроенным маршрутам «Зеленого кольца», и сохранностью элементов благоустройства особо охраняемых природных территорий. В Черняевском лесу и вдоль малых рек города теперь организовано круглосуточное патрулирование, сообщается на сайте мэрии.

«Охрана обеспечивается сотрудниками частного охранного предприятия, которые проводят регулярные обходы на таких участках, как Черняевский лес и долины рек Данилиха и Егошиха. В случае необходимости представители ЧОПа вызовут группу быстрого реагирования, что дополнительно повысит уровень безопасности на маршрутах», — говорится на сайте администрации Перми. Уточняется, что на ключевых участках, включая «завод Шпагина-Егошихинский некрополь» и «Средняя дамба», а также в сквере Каменских установлены посты охраны.

«Зеленое кольцо» в Перми — это проект благоустройства общественных пространств и экологическое восстановление долин рек. Он охватывает долины рек Егошина и Данилиха, особо охраняемую природную территорию «Черняевский лес».

В 2024 году в завершено благоустройство основной части Черняевского леса. В долинах рек Егошихи и Данилихи велись работы по созданию экологических троп. На благоустроенных участках в долинах малых рек появилось освещение, видеонаблюдение, смотровые и детские площадки, а также места для отдыха и спорта. Осенью высажено более 1250 деревьев и кустарников, среди которых сибирская ель, сосна, береза и другие.

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Власти Перми озаботились обеспечением безопасности горожан, прогуливающихся по обустроенным маршрутам «Зеленого кольца», и сохранностью элементов благоустройства особо охраняемых природных территорий. В Черняевском лесу и вдоль малых рек города теперь организовано круглосуточное патрулирование, сообщается на сайте мэрии. «Охрана обеспечивается сотрудниками частного охранного предприятия, которые проводят регулярные обходы на таких участках, как Черняевский лес и долины рек Данилиха и Егошиха. В случае необходимости представители ЧОПа вызовут группу быстрого реагирования, что дополнительно повысит уровень безопасности на маршрутах», — говорится на сайте администрации Перми. Уточняется, что на ключевых участках, включая «завод Шпагина-Егошихинский некрополь» и «Средняя дамба», а также в сквере Каменских установлены посты охраны. «Зеленое кольцо» в Перми — это проект благоустройства общественных пространств и экологическое восстановление долин рек. Он охватывает долины рек Егошина и Данилиха, особо охраняемую природную территорию «Черняевский лес». В 2024 году в завершено благоустройство основной части Черняевского леса. В долинах рек Егошихи и Данилихи велись работы по созданию экологических троп. На благоустроенных участках в долинах малых рек появилось освещение, видеонаблюдение, смотровые и детские площадки, а также места для отдыха и спорта. Осенью высажено более 1250 деревьев и кустарников, среди которых сибирская ель, сосна, береза и другие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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